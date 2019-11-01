Вьетнам и Конго заинтересовались российской операционной системой "Аврора"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вьетнам и Конго проявили интерес к российской операционной системе "Аврора", заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов.

На прошлой неделе он сообщил, что Минкомсвязь РФ направила министерству промышленности Китая план совместной реализации проектов на базе российской мобильной ОС "Аврора" (принадлежит "Ростелекому"), в декабре ждет видение китайской стороны по нему.

Отвечая в пятницу на вопрос, какие еще страны проявили интерес к ОС "Аврора", Мамонов сказал: "Вьетнам. В ходе наших встреч на полях Российско-африканского саммита отдельные африканские государства, Демократическая Республика Конго, например".

По словам замминистра, стороны пока не составили план совместных действий. "Я имею некоторый осторожный оптимизм насчет Вьетнама, а насчет Конго - покажет наш визит туда вместе с фондом "Росинфокоминвест", вместе с министерством и рядом других компаний", - отметил он.

"В этом году, мы, к своему удивлению, договорились как раз с Конго, что компания "Новые облачные технологии" начнет поставки "Моего офиса", с учетом того, что это проект, создававшийся в том числе с участием "Лаборатории Касперского" . Это проект с ярко выраженными свойствами безопасности, и нашим африканским партнерам это понравилось. Соответственно, мы в ходе визита возьмем еще целый ряд других решений - в сфере умных городов, в сфере кибербезопасности, в сфере умной инфраструктуры, и в частности, "Аврора". И там на месте уже после визита будет понятно, насколько серьезны наши партнеры", - добавил он.