Асмус отменила съемки из-за ее фотографии на надгробии

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская актриса Кристина Асмус заявила РИА Новости, что появление ее фотографии на надгробном камне на выставке ритуальных услуг в Москве, оказало на нее сильное негативное впечатление, из-за чего она вынуждена была отменить съемки.

Ранее СМИ сообщали , что на выставке ритуальных услуг "Некрополь", проходящей на ВДНХ, представлено надгробие, на которое нанесен портрет Асмус.

"Вчера я была на встрече, после которой села в машину и обнаружила несколько десятков непринятых звонков с разных номеров. Потом открыла мессенджер, а там шокирующие фотографии и видео, сделанные на выставке ритуальных услуг "Некрополь 2019"... Мне в истерике звонили родные и друзья. СМИ оборвали телефон, а директ завален этими новостями. Я совершенно в подавленном состоянии отменила свои съемки вчера и сегодня", - цитирует Асмус ее представитель.