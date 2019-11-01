Асмус отменила съемки из-за ее фотографии на надгробии

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская актриса Кристина Асмус заявила РИА Новости, что появление ее фотографии на надгробном камне на выставке ритуальных услуг в Москве, оказало на нее сильное негативное впечатление, из-за чего она вынуждена была отменить съемки.
Ранее СМИ сообщали, что на выставке ритуальных услуг "Некрополь", проходящей на ВДНХ, представлено надгробие, на которое нанесен портрет Асмус.
"Вчера я была на встрече, после которой села в машину и обнаружила несколько десятков непринятых звонков с разных номеров. Потом открыла мессенджер, а там шокирующие фотографии и видео, сделанные на выставке ритуальных услуг "Некрополь 2019"... Мне в истерике звонили родные и друзья. СМИ оборвали телефон, а директ завален этими новостями. Я совершенно в подавленном состоянии отменила свои съемки вчера и сегодня", - цитирует Асмус ее представитель.
Актриса отметила, что из-за случившегося у нее начались сильные головные боли, и резко ухудшилось самочувствие. "Семья также находится в нервном потрясении в связи с этой кошмарной ситуацией. Но делом уже занимается мой адвокат Анатолий Кучерена, и мы будем решать вопрос в правовом порядке", - заключила она.