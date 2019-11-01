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РИА Новости

На ВДНХ нашли надгробие с портретом Кристины Асмус

17:05 01.11.2019 (обновлено: 18:49 01.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Участники выставки ритуальных услуг на ВДНХ продемонстрировали надгробие с портретом актрисы Кристины Асмус. Об этом сообщает газета "Metro Москва".
В качестве примера гравировки также использовался портрет американского актера Питера Динклэйджа, прославившегося ролью Тириона Ланнистера в сериале "Игра престолов".
"Красивая девушка, классный актер, и в интернете хорошая готовая ретушь была. Не любые ведь фотографии можно загрузить в станок. Никого обижать не собирались", — объяснили свой выбор гравировщики.
При этом они отметили, что выставленные примеры надгробий являются "не памятником на могиле, а портретом на камне".
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1163943477
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Кристина АсмусМосква
Популярные комментарии
Ну и выставляли бы на плитах портреты свои. своих детей и родственников!
1 ноября, 18:40
Erkin Chokiev
1100001
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