На ВДНХ нашли надгробие с портретом Кристины Асмус

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Участники выставки ритуальных услуг на ВДНХ продемонстрировали надгробие с портретом актрисы Кристины Асмус. Об этом сообщает газета "Metro Москва".
В качестве примера гравировки также использовался портрет американского актера Питера Динклэйджа, прославившегося ролью Тириона Ланнистера в сериале "Игра престолов".
"Красивая девушка, классный актер, и в интернете хорошая готовая ретушь была. Не любые ведь фотографии можно загрузить в станок. Никого обижать не собирались", — объяснили свой выбор гравировщики.
При этом они отметили, что выставленные примеры надгробий являются "не памятником на могиле, а портретом на камне".
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