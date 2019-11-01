В Орле выписали попавшую в больницу с истощением 12-летнюю девочку

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Врачи больницы в Врачи больницы в Орле выписали 12-летнюю девочку, которую СМИ назвали "маугли", ребенка поместили в интернат, где о ней хорошо заботятся, сообщил РИА Новости в пятницу уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Поляков

Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с истощением, которая проживала в семье с восемью детьми. Многие СМИ назвали девочку "маугли", потому что она изъясняется звуками и якобы передвигается на четвереньках. Кроме того, СМИ написали, что мать девочки якобы страдает алкоголизмом, обращалась с дочерью жестоко, держала ее в клетке и сдавала в сексуальное рабство. Позже следователи и омбудсмен опровергли эти сведения, заявив, что состояние девочки объясняется редким генетическим заболеванием.

"Девочка выписана из больницы и направлена в интернат для детей с физическими особенностями. Вчера я ее навещал. С ней все нормально, за ней там уход хороший. Нормальный контакт с ребятишками, она там играет", - рассказал Поляков.

Он отметил, что мать девочки тоже ее навещает. По его словам, женщина дала согласие поместить ребенка в интернат, договор подписан пока на три месяца. Старшие дети по-прежнему живут в другом интернате, учатся, двое маленьких детей остаются вместе с мамой в кризисном центре. "Сейчас началась кропотливая работа. Специалисты органов соцзащиты помогают маме собрать документы для вступления в наследство, это должно произойти в декабре. Затем она будет решать, как распорядиться собственностью, и решать, как дальше быть", - рассказал собеседник агентства.

Он сообщил, что пока речь о лишении женщины родительских прав не идет, следственные действия продолжаются. Также Поляков подчеркнул, что все происходящее находится на контроле прокуратуры.

Согласно информации на сайте областной прокуратуры, начатая после попадания девочки в больницу проверка завершена. Прокуроры установили, что основная часть разработанной ребенку-инвалиду индивидуальной программы реабилитации не исполнялась. По данным надзорного ведомства, ответственные лица из структурных подразделений областного правительства недостаточно хорошо работали с семьей.