Узбекистан стремится к углублению взаимодействия с Россией

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время встречи в аэропорту Ташкента

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время встречи в аэропорту Ташкента

ТАШКЕНТ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Узбекистан Президент Узбекистан Шавкат Мирзиеев в пятницу принял председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева , стороны выразили стремление к углублению взаимодействия в рамках международных структур и организаций, сообщила пресс-служба Мирзиеева.

Медведев прибыл в Ташкент для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1-2 ноября в Ташкенте. Основные мероприятия Совета запланированы на субботу.

"Глава нашего государства, тепло приветствуя гостя, с глубоким удовлетворением отметил динамичное развитие узбекско-российских отношений, основывающихся на традициях многовековой дружбы, доверия, взаимного уважения и поддержки", - говорится в сообщении.

Медведев, выразив искреннюю признательность президенту Узбекистана за сердечный прием и уделяемое внимание всестороннему наращиванию многоплановых отношений двух государств, передал приветствия и самые добрые пожелания от президента России Владимира Путина.

"Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Выражено взаимное стремление к углублению взаимодействия в рамках ООН, ШОС, СНГ и других многосторонних структур", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе встречи стороны отметили, что интенсивные контакты и конструктивный диалог, прежде всего на высшем уровне, способствовали выводу двустороннего сотрудничества на беспрецедентный уровень и наполнению его новым практическим содержанием.

С удовлетворением отмечено поступательное развитие торгово-экономических, инвестиционных и кооперационных связей, сообщила пресс-служба. В частности, осуществляются перспективные проекты в нефтегазовой, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной и других отраслях. Расширяются межрегиональные и культурно-гуманитарные обмены, в том числе в области науки, образования и туризма.