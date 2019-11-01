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РИА Новости

Узбекистан стремится к углублению взаимодействия с Россией

16:51 01.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время встречи в аэропорту Ташкента
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время встречи в аэропорту Ташкента
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время встречи в аэропорту Ташкента
ТАШКЕНТ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиеев в пятницу принял председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, стороны выразили стремление к углублению взаимодействия в рамках международных структур и организаций, сообщила пресс-служба Мирзиеева.
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Медведев прибыл в Ташкент для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1-2 ноября в Ташкенте. Основные мероприятия Совета запланированы на субботу.
"Глава нашего государства, тепло приветствуя гостя, с глубоким удовлетворением отметил динамичное развитие узбекско-российских отношений, основывающихся на традициях многовековой дружбы, доверия, взаимного уважения и поддержки", - говорится в сообщении.
Медведев, выразив искреннюю признательность президенту Узбекистана за сердечный прием и уделяемое внимание всестороннему наращиванию многоплановых отношений двух государств, передал приветствия и самые добрые пожелания от президента России Владимира Путина.
"Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Выражено взаимное стремление к углублению взаимодействия в рамках ООН, ШОС, СНГ и других многосторонних структур", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе встречи стороны отметили, что интенсивные контакты и конструктивный диалог, прежде всего на высшем уровне, способствовали выводу двустороннего сотрудничества на беспрецедентный уровень и наполнению его новым практическим содержанием.
С удовлетворением отмечено поступательное развитие торгово-экономических, инвестиционных и кооперационных связей, сообщила пресс-служба. В частности, осуществляются перспективные проекты в нефтегазовой, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной и других отраслях. Расширяются межрегиональные и культурно-гуманитарные обмены, в том числе в области науки, образования и туризма.
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"Подтверждена взаимная приверженность дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.
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Шавкат МирзияевДмитрий МедведевШОСТашкентУзбекистанРоссияВ мире
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