Россия внимательно следит за событиями в Афганистане, заявил Медведев

ТАШКЕНТ, 1 ноя - РИА Новости. Россия внимательно наблюдает за развитием событий в Афганистане, страна является традиционным и важным партнёром для Москвы, а также имеет ключевое значение для безопасности и стабильности в регионе, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"У нас есть хорошая возможность на площадке встречи глав правительств ШОС пообщаться, поговорить о том, как развиваются события в вашей стране. Мы, конечно, очень внимательно наблюдаем, имея ввиду, конечно, то, что Афганистан является традиционным и очень важным партнёром для России. Афганистан, безусловно, имеет ключевое значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе", - сказал Медведев в пятницу на переговорах с главным исполнительным лицом республики Афганистан Абдуллой Абдуллой.
Премьер отметил, что рад этой встрече и возможности обменяться информацией о текущей ситуации.
После приветственных слов Медведева, которые переводились для делегации Афганистана на фарси, Абдулла Абдулла начал говорить на английском языке.
Переводчик стал передавать его слова на русском, но российский премьер его прервал.
"Не знаю, надо кому-то переводить? Английский знаете?", - поинтересовался Медведев у российской делегации и освещающих переговоры журналистов.
"С фарси потруднее", - добавил он со смехом.