Россия внимательно следит за событиями в Афганистане, заявил Медведев

"У нас есть хорошая возможность на площадке встречи глав правительств ШОС пообщаться, поговорить о том, как развиваются события в вашей стране. Мы, конечно, очень внимательно наблюдаем, имея ввиду, конечно, то, что Афганистан является традиционным и очень важным партнёром для России. Афганистан, безусловно, имеет ключевое значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе", - сказал Медведев в пятницу на переговорах с главным исполнительным лицом республики Афганистан