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РИА Новости

Экс-главврача Владимирской ОКБ арестовали по делу о растрате

16:21 01.11.2019 (обновлено: 22:34 01.11.2019)
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© Depositphotos / AndreyPopovМолоток и наручники на столе у судьи
Молоток и наручники на столе у судьи
© Depositphotos / AndreyPopov
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Бывший главный врач Владимирской областной клинической больницы Любовь Быкова арестована по обвинению в растрате около 20 миллионов рублей бюджетных средств, сообщило СУСК по региону в пятницу.
Ранее СУСК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по факту растраты бюджетных средств, выделенных областной клинической больнице на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования. Администрация региона сообщила об увольнении главврача больницы Любови Быковой.
По данным информационного портала "Про Владимир", сумма растраты может составлять около 20 миллионов рублей: весной этого года больница закупила томограф за более чем 70 миллионов рублей, при этом несколько других медучреждений страны приобрели то же оборудование практически на 20 миллионов рублей дешевле.
В пятницу СУСК по региону подтвердило озвученную СМИ сумму.
Полицейский
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"Силовым структурам удалось своевременно пресечь противоправные действия соучастников, в том числе путем блокирования счетов недобросовестных фирм поставщиков, что позволило не допустить причинение реального ущерба региональному бюджету, который по предварительной оценке составляет около 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, "путем манипуляций, ограничивающих условия конкуренции на рынке предоставления услуг", через московскую фирму для Владимирской областной клинической больницы был приобретен томограф по завышенной цене.
В пятницу Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения фигурантам дела.
"В отношении бывшего главного врача больницы Любови Быковой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц, пособники преступления учредитель ООО "Медиа-Профи" Наталья Дутова и директор этой же фирмы Марина Тайгунова отправлены под домашний арест", - проинформировало следственное управление.
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