Представитель сирийских курдов объяснил, почему диалог с США стал "шатким"

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Диалог между сирийскими курдами и США стал "шатким" после начала военной операции Турции на севере Сирии, заявила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Сирии Ильхам Ахмед.
"С тех пор, как в регионе началась (военная) операция Турции... переговоры с американской стороной стали немного шаткими", - заявила Ахмед, подчеркнув при этом, что стороны продолжают оставаться в диалоге.
Ахмед отметила, что со своей стороны курды делают все возможное, и США необходимо "сдержать свое обещание" помочь им. По ее словам, Сирийский демократический совет хотел бы более тесного взаимодействия с американской стороной, однако США "делают не так много, как (курдам) хотелось бы".
SDC - политическое крыло союзных США Сирийских демократических сил (SDF).
31 октября, 23:19Война в СирииАсад назвал Трампа лучшим президентом США
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. В пятницу началось первое совместное российско-турецкое патрулирование.