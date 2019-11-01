Представитель сирийских курдов объяснил, почему диалог с США стал "шатким"

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Диалог между сирийскими курдами и США стал "шатким" после начала военной операции Турции на севере Сирии, заявила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Сирии Ильхам Ахмед.

"С тех пор, как в регионе началась (военная) операция Турции... переговоры с американской стороной стали немного шаткими", - заявила Ахмед, подчеркнув при этом, что стороны продолжают оставаться в диалоге.

Ахмед отметила, что со своей стороны курды делают все возможное, и США необходимо "сдержать свое обещание" помочь им. По ее словам, Сирийский демократический совет хотел бы более тесного взаимодействия с американской стороной, однако США "делают не так много, как (курдам) хотелось бы".

SDC - политическое крыло союзных США Сирийских демократических сил (SDF).

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.