Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T15:48Z
https://ria.ru/20191101/1560497824.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156021/36/1560213615_0:272:3158:2048_1036x0_80_0_0_3af83c83be65c5f0b4bceb97fb20dc35.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские курды заявили о нехватке средств для надзора за боевиками

15:48 01.11.2019
102
© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. "Сирийский демократический совет" (политическое крыло "Сирийских демократических сил", SDF) нуждается в источниках финансирования для надзора за тюрьмами, в которых содержатся иностранные боевики, заявила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Сирии Ильхам Ахмед.
"Конечно, сейчас мы в отчаянном положении", - заявила Ахмед, отвечая на вопрос о том, необходимо ли финансирование для контроля тюрем.
Бронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Вчера, 15:03Сказано в эфире
Работа на стабилизацию. Россия и Турция вышли в совместный патруль в СирииРоссия и Турция начали первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы. В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов назвал ситуацию нестандартной и объяснил, почему.
"Никакая страна не согласилась принять их (иностранных боевиков) обратно... Никому нет дела до них. За ними смотрим мы. Лишь немного помогают США, остальное на нас", - добавила она.
Ахмед отметила, что речь идет о шести тысячах боевиках ИГ* и еще 12 тысячах членов семей боевиков. "Они разделены, находятся в разных местах, а не в одном месте. Они из самых разных стран", - уточнила она.
По словам Ахмед, из-за военной операции Турции в Сирии некоторые заключенные были переведены из одних мест в другие, при этом 800 заключенным удалось бежать. Многие из них являлись сирийцами, однако были и иностранцы, в том числе девять женщин из Франции, отметила Ахмед. SDC - политическое крыло союзных США Сирийских демократических сил (SDF).
Дамаск
Вчера, 14:33Война в Сирии
Курды рассчитывают на помощь США в интеграции в политсистему Сирии
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они должны были содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. В пятницу началось первое совместное российско-турецкое патрулирование.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Вчера, 14:20Война в Сирии
Сирийские курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения
011011
Обсудить 1
Война в СирииИльхам АхмедВоенная операция Турции в СирииСирийские демократические силыСирийский демократический советИсламское государствоСергей ШойгуСирияВ мире
Рекомендуем
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
Курды заявили, что нуждаются в российской помощи в переговорах с Дамаском
Председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Ильхам Ахмед
Курды рассказали об условиях объединения с правительственной армией Сирии
Ситуация в Сирии
Представитель сирийских курдов объяснил, почему диалог с США стал "шатким"
Сирийские военные в деревне Аль-Америт к западу от Абу-Расина в районе Рас-Аль-Айн
Курды заявили, что пока не обсуждают присоединение к армии Сирии
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Сирийские курды обсуждают с ООН возможное присутствие миротворцев
Бойцы отряда народной самообороны курдов (YPG)
Представитель SDC сообщила о поставках американского оружия курдам в Сирии
Сирийская армия на передовых позициях
Сирийская армия отбила атаку боевиков на севере Латакии
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Сирийские курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения
Председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Ильхам Ахмед
Курды помогли США идентифицировать аль-Багдади, заявила представитель SDC
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео в аэропорту Эсенбога в Анкаре, Турция. 17 октября 2018
Помпео обсудил с Чавушоглу взаимные интересы США и Турции в Сирии
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
В Черном море в 2020 году пройдут масштабные учения Украины и НАТО
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия надеется на отсутствие давления на конституционный комитет Сирии
Американские военнослужащие в Сирии
США возобновили патрулирование нефтяных месторождений в Сирии, сообщили СМИ
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) во время столкновений с бойцами Сирийских демократических сил в Багузе, Сирия
ИГ* пытается перебросить боевиков в Афганистан, заявил вице-президент Ирана
Дамаск
Курды рассчитывают на помощь США в интеграции в политсистему Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
23:19Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети
Лента новостейМолния