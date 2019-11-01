Сирийские курды заявили о нехватке средств для надзора за боевиками

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. "Сирийский демократический совет" (политическое крыло "Сирийских демократических сил", SDF) нуждается в источниках финансирования для надзора за тюрьмами, в которых содержатся иностранные боевики, заявила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Сирии Ильхам Ахмед

"Конечно, сейчас мы в отчаянном положении", - заявила Ахмед, отвечая на вопрос о том, необходимо ли финансирование для контроля тюрем.

"Никакая страна не согласилась принять их (иностранных боевиков) обратно... Никому нет дела до них. За ними смотрим мы. Лишь немного помогают США , остальное на нас", - добавила она.

Ахмед отметила, что речь идет о шести тысячах боевиках ИГ* и еще 12 тысячах членов семей боевиков. "Они разделены, находятся в разных местах, а не в одном месте. Они из самых разных стран", - уточнила она.

По словам Ахмед, из-за военной операции Турции в Сирии некоторые заключенные были переведены из одних мест в другие, при этом 800 заключенным удалось бежать. Многие из них являлись сирийцами, однако были и иностранцы, в том числе девять женщин из Франции, отметила Ахмед. SDC - политическое крыло союзных США Сирийских демократических сил (SDF).

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они должны были содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. В пятницу началось первое совместное российско-турецкое патрулирование.