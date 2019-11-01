Движение ограничат на ряде улиц Москвы четвертого ноября

"В связи с проведением общественно-политических мероприятий 4 ноября 2019 года будет ограничено движение транспорта: с 11.00 до 19.00 по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского, с 11.00 до 18.00 по улице Перерва (на участке от улицы Белореченская до Люблинской улицы)", - говорится в сообщении.