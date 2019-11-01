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РИА Новости

Движение ограничат на ряде улиц Москвы четвертого ноября

15:39 01.11.2019 (обновлено: 15:40 01.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Улицы Маршала Бирюзова, Маршала Василевского и улицу Перерва перекроют 4 ноября для движения автомобилей из-за праздничной демонстрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.
"В связи с проведением общественно-политических мероприятий 4 ноября 2019 года будет ограничено движение транспорта: с 11.00 до 19.00 по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского, с 11.00 до 18.00 по улице Перерва (на участке от улицы Белореченская до Люблинской улицы)", - говорится в сообщении.
Улицы будут перекрыты в связи с проведением демонстрации и митинга по случаю Дня народного единства. Госавтоинспекция призывает водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения и места стоянки машин.
Пресс-конференция ГУОБДД МВД России
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ГосавтоинспекцияДень народного единстваМоскваОбщество
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