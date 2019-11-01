Движение ограничат на ряде улиц Москвы четвертого ноября

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Улицы Маршала Бирюзова, Маршала Василевского и улицу Перерва перекроют 4 ноября для движения автомобилей из-за праздничной демонстрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.
"В связи с проведением общественно-политических мероприятий 4 ноября 2019 года будет ограничено движение транспорта: с 11.00 до 19.00 по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского, с 11.00 до 18.00 по улице Перерва (на участке от улицы Белореченская до Люблинской улицы)", - говорится в сообщении.
Улицы будут перекрыты в связи с проведением демонстрации и митинга по случаю Дня народного единства. Госавтоинспекция призывает водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения и места стоянки машин.