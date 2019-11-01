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РИА Новости

МИД призвал жестче реагировать на давление на СМИ на Украине

15:35 01.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Москва призывает профильные международные структуры и правозащитные организации жестче реагировать на все формы давления на журналистов на Украине, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, серьезную обеспокоенность продолжает вызывать ситуация с безопасностью работников СМИ на Украине.
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"В первую очередь потому, что речь идет о безопасности граждан России и российских журналистах. Они по-прежнему подвергаются физическому насилию, в том числе мы регулярно фиксируем обстрелы российских корреспондентов на юго-востоке страны со стороны вооруженных сил Украины", - указала Захарова.
Дипломат сообщила, что до сих пор отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Павла Шеремета и многих других.
"Призываем профильные международные структуры, правозащитные НПО реагировать жестче и решительно осуждать все формы давления украинских властей на СМИ, включая устранение неугодных журналистов. Мы очень надеемся, что тот абсолютный беспредел, который творился на Украине в последние годы и прикрывался киевским режимом, останется в истории и не будет иметь дальнейшего развития", - подчеркнула Захарова.
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Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.
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Мария ЗахароваАндрей СтенинАнтон ВолошинМИД РФПавел ШереметРоссияУкраинаВ мире
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