Открылась регистрация на Всероссийский патриотический форум

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Объявлен старт регистрации на Всероссийский патриотический форум, который будет проходить с 1 по 4 декабря в Москве, сообщает пресс-служба Роспатриотцентра. В мероприятии примут участие более 700 участников из 85 регионов субъектов РФ.

Главная цель форума – создать многофункциональную образовательную площадку, которая обеспечит условия развития общественно-государственной системы в сфере решения актуальных проблем. В этом году на форуме впервые представят проекты Года памяти и славы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые будут реализованы в России в 2020 году.

В рамках мероприятия 1 и 2 декабря участники смогут посетить семинары по изучению особенностей взаимодействия с представителями разных поколений, мастер-классы по реализации успешных кейсов в области патриотического воспитания, тренд-сессии по работе в современной информационной сфере, а также "менторские гостиные", где смогут получить персональные консультации федеральных экспертов.

Ключевым днем форума станет День Неизвестного Солдата 3 декабря. В этот день состоится предпремьерный показ фильма "Красный призрак" Андрея Богатырева. Участники смогут посетить открытие масштабной мультимедийной экспозиции "Лица Победы", а также возложить венки и цветы к Вечному огню у монумента Победы на Поклонной горе.