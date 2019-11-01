В Удмуртии пройдут Всероссийские зимние игры для спортсменов-любителей

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Первые Всероссийские зимние спортивные игры для спортсменов - любителей пройдут в Ижевске 21-26 февраля 2020 года, сказал журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Первый пробный подход "к снаряду" в проведении зимних спортивных игр для любительской аудитории был в марте 2018 года. Спортивные состязания проводились при поддержке министерства спорта РФ. На следующий год соревнования любителей зимних видов спорта пройдут с 21-26 февраля", - отметил Бречалов.

Он рассказал, что первый опыт проведения зимних соревнований для любительской аудитории показал большой интерес. В нем участвовало более полутора тысяч человек. Соревнования проводились по двум видам - лыжная гонка и конькобежный спорт.

"На следующий год помимо лыжных гонок будут соревнования по керлингу, а также зимний триатлон и сноуборд. Причем, соревнования по горным лыжам и сноуборду пройдут на двух площадках – на горнолыжном курорте Чекерил и спортивно-туристическом центре Нечкино", - рассказал глава региона.

Он отметил, что "хотелось, чтобы в зимних любительских состязаниях, которые пройдут в Удмуртии, активное участие приняли представители региональных команд".