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РИА Новости
Удмуртская Республика

В Удмуртии пройдут Всероссийские зимние игры для спортсменов-любителей

15:28 01.11.2019
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© "Дом.РФ"Ижевск
Ижевск
© "Дом.РФ"
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Первые Всероссийские зимние спортивные игры для спортсменов - любителей пройдут в Ижевске 21-26 февраля 2020 года, сказал журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Первый пробный подход "к снаряду" в проведении зимних спортивных игр для любительской аудитории был в марте 2018 года. Спортивные состязания проводились при поддержке министерства спорта РФ. На следующий год соревнования любителей зимних видов спорта пройдут с 21-26 февраля", - отметил Бречалов.

Он рассказал, что первый опыт проведения зимних соревнований для любительской аудитории показал большой интерес. В нем участвовало более полутора тысяч человек. Соревнования проводились по двум видам - лыжная гонка и конькобежный спорт.
"На следующий год помимо лыжных гонок будут соревнования по керлингу, а также зимний триатлон и сноуборд. Причем, соревнования по горным лыжам и сноуборду пройдут на двух площадках – на горнолыжном курорте Чекерил и спортивно-туристическом центре Нечкино", - рассказал глава региона.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
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Он отметил, что "хотелось, чтобы в зимних любительских состязаниях, которые пройдут в Удмуртии, активное участие приняли представители региональных команд".
Говоря о важности проведения подобных мероприятий, Бречалов сказал, что во всем мире идет серьезная работа по популяризации спорта среди любителей - проводятся олимпийские игры и даже чемпионаты мира.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловСпорт
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