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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

"Бессмертный полк России" запустит новый медиапортал к 75-летию Победы

14:28 01.11.2019
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© РИА Новости / Анатолий ГаранинСалют на Красной площади в Москве по случаю Дня Победы 9 мая 1945 года
Салют на Красной площади в Москве по случаю Дня Победы 9 мая 1945 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк России" планирует создать международную медиаплощадку, на которой будут рассказывать достоверные факты о войне. Об этом сообщили представители движения на пресс-конференции в Москве.
Как рассказала международный пресс-секретарь "Бессмертного полка", координатор движения в Швейцарии Светлана Конев, на новом портале журналисты, блогеры, историки и эксперты из России и других стран стран, работающие с военной тематикой, совместно с координаторами "Бессмертного полка" соберут правдивые воспоминания ветеранов, обращения к будущим поколениям, фотографии, архивные документы, интервью с военными экспертами и поисковиками.
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"В настоящее время появилось много желающих переписать историю. И сейчас, когда память о Великой Отечественной войне и ее события уходят так далеко, у нас получается разрыв памяти. Мы считаем, что одним из средств распространения исторической истины может стать международный портал, где будет публиковаться патриотический контент. Сегодня есть потребность в такой информации, в ее доступности и ее объединении на одном ресурсе", – заявил сопредседатель движения Сергей Макаров.
По словам Светланы Конев, на портале будут публиковаться материалы, посвященные 75-летию Победы, но он продолжит работать и после окончания юбилейного года.
Кроме того, представители движения выступили с инициативой сделать 3 декабря, День Неизвестного Солдата, памятной датой не только в России, но и за границей. При взаимодействии с международными координаторами они намерены организовать в зарубежных странах церемонии возложения цветов к мемориалам и памятникам и провести тематические занятия в русскоязычных школах.
"Мы хотим также пригласить к участию в них не только соотечественников, но и граждан других государств, чьи предки в годы Второй мировой войны отдали жизни в борьбе с фашистской Германией. Память об этом подвиге должна быть передана нашим детям, внукам, и поэтому так важно донести до них правду о событиях тех лет", – подчеркнул Макаров.
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Представители "Бессмертного полка России" также сообщили, что в 2019 году к движению в странах ближнего и дальнего зарубежья в общей сложности присоединилось около 850 тысяч человек.
"С каждым годом мы все острее осознаем ценность нашего движения и нашу победу. Именно наш народ стал главным освободителем, и противодействие фальсификации истории – главная задача нашего движения. С уверенностью могу сказать, что, несмотря на многие сложности и противоречия в разных странах, движение и дальше будет развиваться", – отметил сопредседатель "Бессмертного полка России" народный артист Василий Лановой.
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80 лет с начала Второй мировой войныБессмертный полкВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Василий ЛановойРоссия
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