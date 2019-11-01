Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T15:50Z
https://ria.ru/20191101/1560490896.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156049/23/1560492332_0:223:3072:1951_1036x0_80_0_0_75a1a90c0257b30eed4f186a64d017d4.jpg
РИА Новости

В Совфеде наградили детей и подростков, спасавших людей

14:13 01.11.2019 (обновлено: 15:50 01.11.2019)
1864
© Фото : Совет федерации РФ Совете Федерации состоялось награждение детей и подростков, проявивших личное мужество и спасших человеческие жизни. 1 ноября 2019
 Совете Федерации состоялось награждение детей и подростков, проявивших личное мужество и спасших человеческие жизни. 1 ноября 2019
© Фото : Совет федерации РФ
Совете Федерации состоялось награждение детей и подростков, проявивших личное мужество и спасших человеческие жизни. 1 ноября 2019
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои" состоялась торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.
Церемония проводится под эгидой Совета Федерации и при поддержке Росгвардии. Общественную награду – медаль Российского союза спасателей "За мужество в спасении" и благодарность директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ получили 20 ребят из разных регионов России.
"Мы в шестой раз проводим в Совете Федерации эту торжественную церемонию награждения тех, кто в трудной жизненной ситуации не растерялся, проявил смелость, героизм и твердость духа. Это стало уже хорошей и доброй традицией. Очень важно, что государством не остаются незамеченными подвиги детей, тех, на кого будут равняться другие", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она выразила благодарность родителям, учителям и наставникам детей-героев. "Вы воспитали достойных граждан нашей страны, которыми мы все гордимся", - отметила спикер.
Матвиенко отметила, что в течение года в Совфед поступило 215 обращений о награждении молодых героев из 54 регионов. Сенатор обратилась к членам Совета Федерации с предложением совместно с региональными властями провести такие же торжественные церемонии в каждом субъекте РФ, чтобы как можно больше людей знали о подвигах детей.
Автомобили скорой помощи
28 октября, 20:07РИА Новости
На Урале военный спас ребенка из машины и рассказал о бездействии очевидцев
"Наша встреча проходит в канун Дня народного единства. Этот праздник напоминает нам о славных героических страницах в истории нашей страны. Любовь и преданность Отечеству, гражданская позиция – являются моральными и нравственными ориентирами для каждого из нас", - подчеркнула Матвиенко.
Статс-секретарь – заместитель директора Росгвардии, генерал-лейтенант Олег Плохой отметил, что подвиг не знает возраста. "Уверены, что подрастающее поколение будет воспитываться на примерах славной истории нашего великого государства, его легендарного народа. Надеемся, что в будущем наше место займут достойные продолжатели дела отцов и дедов по укреплению обороноспособности нашей страны, развития науки и техники, улучшения жизни наших граждан. Люди, готовые на подвиги для воплощения этих высоких идей, - сказал Плохой.
Юным героям были вручены также подарки от Совета Федерации и Росгвардии.
710001
Обсудить 0
РосгвардияОлег ПлохойВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Цирковое выступление с участием льва
В словацких цирках запретили шоу с животными
Янг Ангус из AC / DC на Coachella Music and Arts Festival. Калифорния, 17 апреля 2015
Россияне рассказали, какую музыку выбрали бы для своих похорон
Международный рок-фестиваль Maxidrom 2012
Майк Шинода из Linkin Park записал трек для российского фильма "Аванпост"
Древний мадьярский перстень
Российские ученые выдвинули теорию о самарском происхождении венгров
Здание Министерства финансов Российской Федерации
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
"Рособоронэкспорт" досрочно завершил поставки С-400 в Турцию
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара
Люди Донбасса. Владимир Цемах: Я не считаю себя террористом. Я защищал свой дом
"Люди Донбасса". Интервью со "свидетелем" по делу МН17 Владимиром Цемахом
Акция за импичмент президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке
"Гвоздь, вбитый в гроб Трампа". Ждать ли импичмента президента США
Куршская коса в Калининградской области
Руководство нацпарка под Калининградом просит посетителей не искать "клад"
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Нью-Йорке
В ООН поблагодарили МИА "Россия сегодня" за организацию конкурса Стенина
Пациентка на приеме у врача-терапевта. Архивное фото
Минздрав заявил о сокращении дефицита врачей в поликлиниках
Владислав Криклий
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии. 1 ноября 2019
Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии
Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев
"Самый богатый дом в округе": что известно об убийстве экс-мэра Киселевска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Демократ Бето О'Рурк выбыл из борьбы за пост президента США
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
Лента новостейМолния