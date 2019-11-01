В Совфеде наградили детей и подростков, спасавших людей

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои" состоялась торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

Церемония проводится под эгидой Совета Федерации и при поддержке Росгвардии. Общественную награду – медаль Российского союза спасателей "За мужество в спасении" и благодарность директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ получили 20 ребят из разных регионов России.

"Мы в шестой раз проводим в Совете Федерации эту торжественную церемонию награждения тех, кто в трудной жизненной ситуации не растерялся, проявил смелость, героизм и твердость духа. Это стало уже хорошей и доброй традицией. Очень важно, что государством не остаются незамеченными подвиги детей, тех, на кого будут равняться другие", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко

Она выразила благодарность родителям, учителям и наставникам детей-героев. "Вы воспитали достойных граждан нашей страны, которыми мы все гордимся", - отметила спикер.

Матвиенко отметила, что в течение года в Совфед поступило 215 обращений о награждении молодых героев из 54 регионов. Сенатор обратилась к членам Совета Федерации с предложением совместно с региональными властями провести такие же торжественные церемонии в каждом субъекте РФ, чтобы как можно больше людей знали о подвигах детей.

"Наша встреча проходит в канун Дня народного единства. Этот праздник напоминает нам о славных героических страницах в истории нашей страны. Любовь и преданность Отечеству, гражданская позиция – являются моральными и нравственными ориентирами для каждого из нас", - подчеркнула Матвиенко.

Статс-секретарь – заместитель директора Росгвардии, генерал-лейтенант Олег Плохой отметил, что подвиг не знает возраста. "Уверены, что подрастающее поколение будет воспитываться на примерах славной истории нашего великого государства, его легендарного народа. Надеемся, что в будущем наше место займут достойные продолжатели дела отцов и дедов по укреплению обороноспособности нашей страны, развития науки и техники, улучшения жизни наших граждан. Люди, готовые на подвиги для воплощения этих высоких идей, - сказал Плохой.