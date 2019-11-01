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РИА Новости

СК проверит информацию об избиении инвалида подростками на Ямале

14:13 01.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Следствие в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проводит проверку информации об избиении инвалида подростками, сообщает в пятницу СУСК по региону.
Ранее появилась информация, что подростки пытались "наказать" инвалида якобы за педофилию. Позже подростки извинились за свое поведение.
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"Следственным отделом по городу Надым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу начата доследственная проверка … по выявленному в сети интернет видео, на котором один юноша избивает инвалида, а второй снимает происходящее на видеокамеру", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, событие произошло в Надыме. Личности участников происшествия установлены. Юноша, который наносит удары 18-летнему жителю города, является несовершеннолетним.
Следственное управление инициировало вопрос перед прокуратурой о передаче всех имеющихся в органах полиции материалов по данному факту в следственный отдел по городу Надым. В настоящее время следствие проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В ходе проверки также будет дана оценка действиям лиц, распространившим видео в интернете, отмечает СУСК.
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ЯмалСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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