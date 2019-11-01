СК проверит информацию об избиении инвалида подростками на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Следствие в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проводит проверку информации об избиении инвалида подростками, сообщает в пятницу СУСК по региону.
Ранее появилась информация, что подростки пытались "наказать" инвалида якобы за педофилию. Позже подростки извинились за свое поведение.
"Следственным отделом по городу Надым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу начата доследственная проверка … по выявленному в сети интернет видео, на котором один юноша избивает инвалида, а второй снимает происходящее на видеокамеру", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, событие произошло в Надыме. Личности участников происшествия установлены. Юноша, который наносит удары 18-летнему жителю города, является несовершеннолетним.
Следственное управление инициировало вопрос перед прокуратурой о передаче всех имеющихся в органах полиции материалов по данному факту в следственный отдел по городу Надым. В настоящее время следствие проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В ходе проверки также будет дана оценка действиям лиц, распространившим видео в интернете, отмечает СУСК.