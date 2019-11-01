СК проверит информацию об избиении инвалида подростками на Ямале

Ранее появилась информация, что подростки пытались "наказать" инвалида якобы за педофилию. Позже подростки извинились за свое поведение.

"Следственным отделом по городу Надым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу начата доследственная проверка … по выявленному в сети интернет видео, на котором один юноша избивает инвалида, а второй снимает происходящее на видеокамеру", - говорится в сообщении.

Следственное управление инициировало вопрос перед прокуратурой о передаче всех имеющихся в органах полиции материалов по данному факту в следственный отдел по городу Надым. В настоящее время следствие проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В ходе проверки также будет дана оценка действиям лиц, распространившим видео в интернете, отмечает СУСК.