Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть в казну более шести миллиардов рублей

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Полковник Полковник ФСБ Кирилл Черкалин , обвиняемый во взяточничестве, частично признал исковые требования, передает корреспондент РИА Новости из Головинского суда Москвы.

"Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме 200,5 тысячи долларов, 900 тысяч рублей, 50,49 миллиона долларов, 1,978 миллиона евро, 16,145 миллиона рублей, 22,056 миллиона долларов", — объявил адвокат Владимир Михайлов.

Кроме того, по его словам, клиент согласен на конфискацию 6,522 миллиона евро, четырех тысяч фунтов, 793 миллионов рублей, автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок.

Таким образом, всего Черкалин согласен на изъятие 810 миллионов рублей, 72,7 миллиона долларов, 8,5 миллиона евро.

В общей сложности, по курсу Банка России на сегодня, это почти 6,1 миллиарда рублей "живыми" деньгами, без учета остальных активов.

Как объяснил защитник, эти деньги полковник получил "из не предусмотренных законом источников".

"Остальные требования ответчик не признает", — подчеркнул адвокат.

Михайлов также перечислил имущество, которое, по мнению полковника, Генпрокуратура требует взыскать незаконно.

Речь идет о 120 тысячах рублей, менее чем двух тысячах швейцарских франков, а также квартирах, домах, нежилых помещениях, земельных участках, парковочных местах и ювелирных украшениях, которые принадлежат его родителям, бывшим женам, другим родственникам и близким.

Всего прокуратура требует изъять у полковника и его родных около 6,5 миллиарда рублей. Обвинение настаивает, что происхождение этих активов подсудимый объяснить не может.