Эксперт оценил присоединение к комитету Сирии политического актива страны

"До выработки конституции еще очень далеко, поэтому эпицентр усилий сейчас заключается в том, чтобы в истонченную группу лиц, которые заняты переговорами в отношении Сирии, включить политических деятелей Сирии с разных сторон для участия в процессе поиска развязок политического урегулирования. ООНовцы ставят цель подтянуть приблизительно 500 человек", - заявил Бакланов.

"Это целесообразно, нужны свежие интеллектуальные силы и со стороны тех, кто поддерживает напрямую правительство, и тех, кто придерживается оппозиционных настроений", - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что число тех, кто делегирован в комитет, останется неизменным. "Имеется в виду, что будет расширяться количество лиц - прежде всего сирийцев, не внешних помогающих. Нужно находить людей, которые будут вовлечены в политический процесс. Ведь потребуется ряд эвристических развязок, находок. Должны быть дискуссии, чтобы не 150 человек (выступали) за весь народ Сирии. Они придадут дополнительный импульс процессу", - отметил политолог.