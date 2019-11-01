Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T14:01Z
https://ria.ru/20191101/1560490240.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156039/39/1560393958_0:132:1626:1047_1036x0_80_0_0_3eabd2384a330f62272e465b708c2991.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт оценил присоединение к комитету Сирии политического актива страны

14:01 01.11.2019
103
© REUTERS / Denis BalibouseЗаседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
© REUTERS / Denis Balibouse
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Присоединение к расширенному составу Конституционного комитета Сирии политически активных сирийцев в количестве до 500 человек будет целесообразным для достижения политического урегулирования в республике, считает заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Бакланов.
Торжественное открытие конституционного комитета под эгидой ООН прошло в Женеве в среду. Основная работа конституционного комитета начнется в понедельник, 4 ноября. Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии. 1 ноября 2019
Вчера, 13:13Радио Sputnik
Началось совместное российско-турецкое патрулирование на севере Сирии
"До выработки конституции еще очень далеко, поэтому эпицентр усилий сейчас заключается в том, чтобы в истонченную группу лиц, которые заняты переговорами в отношении Сирии, включить политических деятелей Сирии с разных сторон для участия в процессе поиска развязок политического урегулирования. ООНовцы ставят цель подтянуть приблизительно 500 человек", - заявил Бакланов.
"Это целесообразно, нужны свежие интеллектуальные силы и со стороны тех, кто поддерживает напрямую правительство, и тех, кто придерживается оппозиционных настроений", - подчеркнул эксперт.
Он пояснил, что число тех, кто делегирован в комитет, останется неизменным. "Имеется в виду, что будет расширяться количество лиц - прежде всего сирийцев, не внешних помогающих. Нужно находить людей, которые будут вовлечены в политический процесс. Ведь потребуется ряд эвристических развязок, находок. Должны быть дискуссии, чтобы не 150 человек (выступали) за весь народ Сирии. Они придадут дополнительный импульс процессу", - отметил политолог.
Бойцы отряда народной самообороны курдов (YPG) в городе Ракка, Сирия
Вчера, 08:42Война в Сирии
Действия России и Турции помогут в обсуждении судьбы курдов, заявил Лавров
"Вокруг расширенного состава комитета из 150 человек будет образовываться ядро политически активных людей. Основной эпицентр этого консультационного процесса должен состоять из самих сирийцев. Их надо вовлекать, они помогли бы этот процесс сделать более широким в интеллектуальном плане", - указал Бакланов.
Официально утверждение списков участников Конституционного комитета произошло только в конце сентября. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.
Президент Сирии Башар Асад
31 октября, 23:25Война в Сирии
Асад рассказал о позиции Дамаска при формировании конституционного комитета
210000
Обсудить 0
Война в СирииСирияООНВ мире
Рекомендуем
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Сирийские курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен оценил консультации конституционного комитета Сирии
Председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Ильхам Ахмед
Курды рассказали об условиях объединения с правительственной армией Сирии
Сирийские военные в деревне Аль-Америт к западу от Абу-Расина в районе Рас-Аль-Айн
Курды заявили, что пока не обсуждают присоединение к армии Сирии
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель проведет встречу с Помпео восьмого ноября в Берлине
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
Курды заявили, что нуждаются в российской помощи в переговорах с Дамаском
Повстанцы-хуситы в Йемене
В Йемене хуситы заявили о сбитом американском беспилотнике
Дамаск
Курды рассчитывают на помощь США в интеграции в политсистему Сирии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе
В российском МИД прокомментировали визит генсека НАТО на Украину
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия надеется на отсутствие давления на конституционный комитет Сирии
Электрик
В Верхневолжье до конца года останется усиленная группировка энергетиков
Сирийская армия на передовых позициях
Сирийская армия отбила атаку боевиков на севере Латакии
Экспонат выставки Скифы: воины древней Сибири в Лондоне
Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте
Дамаск
Конституционный комитет Сирии утвердил повестку дня и правила поведения
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 21 июня 2018
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Демократ Бето О'Рурк выбыл из борьбы за пост президента США
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
Лента новостейМолния