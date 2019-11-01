Эксперт оценил присоединение к комитету Сирии политического актива страны

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Присоединение к расширенному составу Конституционного комитета Сирии политически активных сирийцев в количестве до 500 человек будет целесообразным для достижения политического урегулирования в республике, считает заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Бакланов.
Торжественное открытие конституционного комитета под эгидой ООН прошло в Женеве в среду. Основная работа конституционного комитета начнется в понедельник, 4 ноября. Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.
"До выработки конституции еще очень далеко, поэтому эпицентр усилий сейчас заключается в том, чтобы в истонченную группу лиц, которые заняты переговорами в отношении Сирии, включить политических деятелей Сирии с разных сторон для участия в процессе поиска развязок политического урегулирования. ООНовцы ставят цель подтянуть приблизительно 500 человек", - заявил Бакланов.
"Это целесообразно, нужны свежие интеллектуальные силы и со стороны тех, кто поддерживает напрямую правительство, и тех, кто придерживается оппозиционных настроений", - подчеркнул эксперт.
Он пояснил, что число тех, кто делегирован в комитет, останется неизменным. "Имеется в виду, что будет расширяться количество лиц - прежде всего сирийцев, не внешних помогающих. Нужно находить людей, которые будут вовлечены в политический процесс. Ведь потребуется ряд эвристических развязок, находок. Должны быть дискуссии, чтобы не 150 человек (выступали) за весь народ Сирии. Они придадут дополнительный импульс процессу", - отметил политолог.
"Вокруг расширенного состава комитета из 150 человек будет образовываться ядро политически активных людей. Основной эпицентр этого консультационного процесса должен состоять из самих сирийцев. Их надо вовлекать, они помогли бы этот процесс сделать более широким в интеллектуальном плане", - указал Бакланов.
Официально утверждение списков участников Конституционного комитета произошло только в конце сентября. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.