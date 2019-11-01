В российском МИД прокомментировали визит генсека НАТО на Украину

"Альянс продолжает вести себя деструктивно, работает не на примирение, а на обострение, его шаги способствуют повышению градуса напряженности, в том числе путем обещаний украинцам того, что "НАТО всегда будет на вашей стороне". Очевидно дестабилизирующее и провоцирующее воздействие на ситуацию на Украине натовской военной поддержки Киева", - говорится в комментарии.

"Цель визита натовцев ясна – поощрить евроатлантические устремления Киева в духе решений Бухарестского саммита НАТО 2008 года. Однако НАТО не может решить имеющиеся украинские проблемы, в том числе в сфере национального примирения, борьбы с коррупцией, стабилизации ситуации на востоке. Скорее наоборот – с учетом исторического опыта расширения альянса и его "гуманитарных интервенций" призывы к Киеву устремиться в евроатлантические объятия провоцируют раскол страны, углубляют новые разделительные линии в Европе, способствуют росту межэтнических и других противоречий", - подчеркнула Захарова.