В российском МИД прокомментировали визит генсека НАТО на Украину

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Североатлантический альянс ведет себя деструктивно, работает на обострение, его шаги способствуют повышению градуса напряженности, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой по визиту Совета НАТО на Украину.
Североатлантический совет на уровне послов находился с двухдневным визитом на Украине.
"Ознакомились с заявлениями по итогам поездки 30-31 октября на Украину Совета НАТО во главе с генсекретарем альянса Й. Столтенбергом. Опять натовцы предъявляют в адрес России набор ничем не обоснованных претензий и обвинений. Пытаются переиначить внутриукраинский конфликт, подавая его как конфликт с Россией. Игнорируют усилия, предпринимаемые в рамках Контактной группы, которая играет центральную роль в определении путей выполнения Минского комплекса мер на основе диалога с властями Донецка и Луганска", - отмечается в тексте, опубликованном на сайте дипведомства.
"Альянс продолжает вести себя деструктивно, работает не на примирение, а на обострение, его шаги способствуют повышению градуса напряженности, в том числе путем обещаний украинцам того, что "НАТО всегда будет на вашей стороне". Очевидно дестабилизирующее и провоцирующее воздействие на ситуацию на Украине натовской военной поддержки Киева", - говорится в комментарии.
"Цель визита натовцев ясна – поощрить евроатлантические устремления Киева в духе решений Бухарестского саммита НАТО 2008 года. Однако НАТО не может решить имеющиеся украинские проблемы, в том числе в сфере национального примирения, борьбы с коррупцией, стабилизации ситуации на востоке. Скорее наоборот – с учетом исторического опыта расширения альянса и его "гуманитарных интервенций" призывы к Киеву устремиться в евроатлантические объятия провоцируют раскол страны, углубляют новые разделительные линии в Европе, способствуют росту межэтнических и других противоречий", - подчеркнула Захарова.