На создание геномных центров в России потратят более 11 миллиардов рублей

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 11 миллиардов рублей будет потрачено за шесть лет на создание в России трех центров геномных исследований мирового уровня, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале нормативно-правовой информации.

Добавляется, что в результате конкурсного отбора выяснилось, что эти средства получат Центр геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости, Курчатовский геномный центр, Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины, следует из документа.

Уточняется, что в 2019 году будут выделены почти 1,3 миллиарда рублей, в 2020 году - почти 4,7 миллиарда, в 2021-24 годах еще почти по 1,3 миллиарда каждый год.

Как отметил министр науки и высшего образования Михаил Котюков , выход распоряжения завершает процесс отбора организаций для создания центров геномных исследований мирового уровня. "Создание центров одновременно является механизмом поддержки молодых ученых, сильных коллективов в этой области и формирует передовую научную инфраструктуру", - цитирует его пресс-служба министерства.

Он также отметил важность того, что сформировались консорциумы, в состав которых вошли ведущие научные организации из разных регионов, которым предстоит добиваться результатов мирового уровня и в фундаментальных заделах, и в практических разработках.

"Рассчитываем, что создание центров геномных исследований станет еще одним успешным шагом в реализации национального проекта "Наука" и Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы", - приводит слова министра пресс-служба.