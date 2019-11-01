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РИА Новости

На создание геномных центров в России потратят более 11 миллиардов рублей

13:16 01.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 11 миллиардов рублей будет потрачено за шесть лет на создание в России трех центров геномных исследований мирового уровня, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале нормативно-правовой информации.
Добавляется, что в результате конкурсного отбора выяснилось, что эти средства получат Центр геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости, Курчатовский геномный центр, Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины, следует из документа.
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Уточняется, что в 2019 году будут выделены почти 1,3 миллиарда рублей, в 2020 году - почти 4,7 миллиарда, в 2021-24 годах еще почти по 1,3 миллиарда каждый год.
Как отметил министр науки и высшего образования Михаил Котюков, выход распоряжения завершает процесс отбора организаций для создания центров геномных исследований мирового уровня. "Создание центров одновременно является механизмом поддержки молодых ученых, сильных коллективов в этой области и формирует передовую научную инфраструктуру", - цитирует его пресс-служба министерства.
Он также отметил важность того, что сформировались консорциумы, в состав которых вошли ведущие научные организации из разных регионов, которым предстоит добиваться результатов мирового уровня и в фундаментальных заделах, и в практических разработках.
"Рассчитываем, что создание центров геномных исследований станет еще одним успешным шагом в реализации национального проекта "Наука" и Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы", - приводит слова министра пресс-служба.
Руководитель Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины Дмитрий Курпаш рассказал пресс-службе, что работа центра будет направлена на создание технологий и препаратов для противоопухолевой терапии, инновационных способов лечения аутоиммунных патологий, а также на создание генноинженерных белков - редакторов генома с улучшенной точностью и специфичностью.
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