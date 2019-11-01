Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T13:04Z
https://ria.ru/20191101/1560485020.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153194/20/1531942085_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_4f99adac34946cad5f08f81e1314afbd.jpg
РИА Новости

В США стрельба произошла на вечеринке по случаю Хэллоуина, сообщили СМИ

12:58 01.11.2019 (обновлено: 13:04 01.11.2019)
466
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк Хэллоуин
 Хэллоуин
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Хэллоуин. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу на вечеринке по случаю Хэллоуина в американском штате Калифорния, по предварительной информации, несколько человек могли стать жертвами инцидента, сообщает телеканал KTVU.
Стрельба произошла в четверг в 11 часов вечера по местному времени в городе Оринда. Как говорится в аккаунте местной полиции в Twitter, офис шерифа округа Контра Коста и правоохранительные органы проводят расследование инцидента. По данным корреспондента телеканала, согласно сообщению властей, четыре человека погибли, еще несколько получили ранения. Официальные данные пока не приводятся.
Ранее сообщалось, что три человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы возле одного из домов калифорнийского города Лонг-Бич во вторник вечером. Как сообщали местные СМИ, стрельба также произошла на вечеринке по случаю Хэллоуина.
Полицейские во Франции
Вчера, 02:45РИА Новости
СМИ: в Марселе неизвестный открыл стрельбу по людям в баре
802201
Обсудить 0
СШАЛонг-БичВ мире
Рекомендуем
Лобовое столкновение двух легковых автомобилей под Омском
Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
Побережье Красного моря в Египте
В Египте при пожаре на яхте в Красном море погибла туристка из США
Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели
В аэропорту Дели нашли сумку с гексогеном
Полицейские во Франции
СМИ: в Марселе неизвестный открыл стрельбу по людям в баре
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В ДТП в Ростовской области погиб ребенок
Последствия пожара в поезде в пакистанской провинции Пенджаб
В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
Тыква
Полиция уточнила число погибших в перестрелке на празднике Хэллоуина в США
Наблюдатели ОБСЕ следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
В ЛНР заявили, что ополченцы завершили разведение сил у Золотого
Международный импортный ЭКСПО в Шанхае
В МИД Китая прокомментировали возможное отсутствие делегации США на ЭКСПО
Руководитель делегации России в Конгрессе, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко: сессия Конгресса местных властей СЕ была успешной для России
Американские военнослужащие в Сирии
США возобновили патрулирование нефтяных месторождений в Сирии, сообщили СМИ
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Qantas
Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
Пожар в поезде в пакистанской провинции Пенджаб
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Экспонат выставки Скифы: воины древней Сибири в Лондоне
Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте
Пожар в торговых рядах в городе Петушки Владимирской области
Во Владимирской области загорелись торговые ряды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
23:19Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети
23:17Лавров призвал обеспечить языковые и культурные права курдов
Лента новостейМолния