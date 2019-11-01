В Турции подтвердили начало совместного патрулирования с Россией в Сирии

Военная полиция ВС РФ 1 ноября впервые отправилась в совместное с турецкими военнослужащими патрулирование в районе северной границы Сирии. В составе колонны - пять машин российских военных и четыре турецких.

"Первое российско-турецкое совместное патрулирование с наземными и воздушными подразделениями в настоящее время ведется к востоку от Дарбасии в северо-восточной Сирии в соответствии с договоренностями турецкого и российского президентов в Сочи 22 октября", - говорится в сообщении министерства в Twitter.