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РИА Новости
Война в Сирии

В Турции подтвердили начало совместного патрулирования с Россией в Сирии

12:48 01.11.2019 (обновлено: 12:56 01.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции подтвердило, что российские и турецкие военные начали патрулирование в Сирии.
Военная полиция ВС РФ 1 ноября впервые отправилась в совместное с турецкими военнослужащими патрулирование в районе северной границы Сирии. В составе колонны - пять машин российских военных и четыре турецких.
"Первое российско-турецкое совместное патрулирование с наземными и воздушными подразделениями в настоящее время ведется к востоку от Дарбасии в северо-восточной Сирии в соответствии с договоренностями турецкого и российского президентов в Сочи 22 октября", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
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