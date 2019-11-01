В Финляндии рассказали, как автотуристам пересекать границу в праздники

ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя — РИА Новости. Большой наплыв автомобилистов ожидается на российско-финской границе начиная с пятницы, сообщили РИА Новости в Пограничной охране Финляндии.

Приграничное движение с вечера пятницы до понедельника будет оставаться напряженным, обратный трафик частично продолжится во вторник. "Объемы пересечения границы в Юго-Восточной Финляндии могут достигать в общей сложности более 35 тысяч пассажиров в день", — отметили пограничники.

Замкомандира Пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии подполковник Юха Кивеля советует путешественникам подготовиться морально к большому потоку автомашин на границе, запастись временем и терпением для прохождения контрольных мероприятий. "По возможности выбирайте более спокойные часы для следования через границу. Среди петербуржцев пункт пропуска "Нуйямаа-Брусничное" традиционно пользуется большой популярностью, но не стоит забывать о двух соседних пропускных пунктах — "Ваалимаа-Торфяновка" и "Иматра-Светогорск", — отмечает Юха Кивеля.

"В Финляндию уже разрешено въезжать на шипованной резине, так как на дорогах встречается гололедица. Мы рекомендуем каждому автомобилисту иметь зимние шины на машине", — говорит подполковник.

Согласно законодательству Финляндии, в стране запрещены фейерверки, антирадары и радар-детекторы, средства самообороны: телескопические дубинки, кастеты, электрошокеры, лазерные указки, выкидные ножи, бейсбольные биты, цепи, дротики, любые виды оружия (огнестрельное, газовое, пневматическое, травматическое). Все запрещенные к ввозу предметы на границе изымаются, нарушителям выписывается штраф.