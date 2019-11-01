Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
В ведомстве уточнили, что в этом качестве зарегистрировались уже более 240 тысяч человек.
"Мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски", — сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Сейчас эксперимент проводится в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.
С 1 января 2020 года он распространится на 19 субъектов. Накануне в Минфине сообщили, что это будут в первую очередь регионы-доноры и те территории, где находятся города-миллионники.
Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с 1 января. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют четыре процента с доходов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями.