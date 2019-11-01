Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

В ведомстве уточнили, что в этом качестве зарегистрировались уже более 240 тысяч человек.

Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с 1 января. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют четыре процента с доходов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями.