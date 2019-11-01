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РИА Новости

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

12:36 01.11.2019 (обновлено: 00:40 02.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации
Здание Министерства финансов Российской Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства финансов Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
В ведомстве уточнили, что в этом качестве зарегистрировались уже более 240 тысяч человек.

"Мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски", — сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Сейчас эксперимент проводится в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.
С 1 января 2020 года он распространится на 19 субъектов. Накануне в Минфине сообщили, что это будут в первую очередь регионы-доноры и те территории, где находятся города-миллионники.
Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с 1 января. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют четыре процента с доходов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями.
Мужчина с ноутбуком
29 октября, 13:05РИА Новости
Большинство россиян поддерживает деятельность самозанятых, показал опрос
90154518372
Обсудить 108
Антон СилуановМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
да конечно..разбежались прям.. ни копейки этим нахлебникам.. Пусть в Африке и Сирии налоги собирать идут..
1 ноября, 14:55
Илья Беляев
187601118
А за снег уплачено? -Конечно, вот квитанция.. -Так то за прошлогодний снег.. (мультфильм Масленица)
1 ноября, 14:24
maks.chuprin.87
94100309
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