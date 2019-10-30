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РИА Новости

Минфин хочет ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах

18:06 30.10.2019 (обновлено: 19:37 30.10.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министерство финансов предложило с 1 января 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах, говорится в проекте поправок в действующий закон, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.
Предполагается ввести тариф в Санкт-Петербурге, в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и в Башкортостане.
С начала текущего года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в виде эксперимента действует налог для самозанятых. Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в ПФР. Бизнесмены с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. Власти уже заявляли, что планируют ввести тариф в других регионах.
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