Минфин хочет ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах

С начала текущего года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в виде эксперимента действует налог для самозанятых. Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в ПФР. Бизнесмены с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. Власти уже заявляли, что планируют ввести тариф в других регионах.