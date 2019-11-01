Сенатор прокомментировал призыв НАТО отдать Крым Украине

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Призыв НАТО к России отдать Крым Украине равен по результативности "пустопорожнему выкрику одинокого бедуина", заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Комиссия Украина-НАТО одобрила в четверг в Киеве заявление, в котором Североатлантический альянс призвал Россию передать контроль над Крымом Украине, выразив недовольство военным усилением РФ на полуострове.
Вчера, 08:15Сказано в эфиреМнение: призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине - словесная шелухаВ России ответили Североатлантическому альянсу на его призывы вернуть Украине контроль над полуостровом, подчеркнув, что данный вопрос в принципе не подлежит обсуждению. На что рассчитывают в НАТО, в эфире радио Sputnik предположил эксперт Владимир Евсеев.
"Это позиция слабости. Все понимают, что этот призыв равен пустопорожнему выкрику одинокого бедуина в пустыне: никто не услышит, не поможет", - заявил Морозов.
По его мнению, заявление комиссии является элементом "политического самоудовлетворения".
"Толку никакого, но вроде бы брови грозно сомкнуты. Политическая пустота", - констатировал он.