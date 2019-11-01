Сенатор прокомментировал призыв НАТО отдать Крым Украине

Мнение: призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине - словесная шелуха В России ответили Североатлантическому альянсу на его призывы вернуть Украине контроль над полуостровом, подчеркнув, что данный вопрос в принципе не подлежит обсуждению. На что рассчитывают в НАТО, в эфире радио Sputnik предположил эксперт Владимир Евсеев.