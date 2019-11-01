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РИА Новости
Культура

В Волгограде завершили реставрацию наружной части скульптуры "Родина-мать"

12:22 01.11.2019 (обновлено: 13:08 01.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРеставрация монумента "Родина-мать зовет" в Волгограде
Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Реставрация монумента "Родина-мать зовет" в Волгограде. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Реставрация наружной части монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде завершена, на скульптуре остается еще несколько ярусов строительных лесов, их снимут к 5 ноября, сообщил РИА Новости представитель подрядчика Владимир Антонов.
В мае специалисты АО "Главзарубежстрой" приступили к реставрации монумента "Родина-мать зовет", на эти цели из федерального бюджета выделено около 670 миллионов рублей. Специалисты обнаружили более 13 тысяч трещин на скульптуре, которые необходимо было заделать, кроме того, "Родину-мать" очистили от грязи, покрыли защитным слоем, и в результате монумент стал светлее, приобрел цвет авторского бетона. Кроме реставрации наружной части, ведутся работы и внутри монумента – расчистка от мусора, снятие старой опалубки и внутренняя реставрация.
Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
15 октября, 09:52РИА Недвижимость
В Волгограде с монумента "Родина-мать" начали снимать строительные леса
"Закончена реставрация наружной части памятника, идет небольшая доводка цвета для полного качественного наружного восприятия, есть небольшие перепады по тонам. До 5 ноября мы целиком демонтируем все леса", - сообщил Антонов.
Он отметил, что внутренние работы продолжаются. После полного демонтажа лесов, по словам Антонова, специалисты займутся реставрацией стилобата и опорной плитой, этот процесс должен быть закончен к новому году. Кроме того, рабочие занимаются восстановлением склонов у подножия монумента, уже уложены трубы для поливочного водопровода, проведена планировка земельных масс, замена плодородного слоя на геоматы, потом будет уложен новый газон.
"Постараемся и обходную площадку залить, провести гидроизоляцию, и облицевать мрамором, будем работать в тепляке. Возможно, что-то не успеем, останется на весну. Весной - уход за газоном, замена частей, которые плохо перезимуют, чтобы к 9 мая было все идеально", - сказал Антонов.
Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" - уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура "Родина-мать зовет!" Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура господствует не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров. Высота монумента - 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.
Скульптура Родина-мать зовет! на территории историко-мемориального комплекса Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом Кургане
29 июля, 10:07РИА Новости
В Волгограде возле монумента "Родина-мать зовет" нашли снаряды времен войны
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КультураРодина-мать зовёт!ВолгоградОбщество
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