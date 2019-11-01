В Волгограде завершили реставрацию наружной части скульптуры "Родина-мать"

ВОЛГОГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Реставрация наружной части монумента Реставрация наружной части монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде завершена, на скульптуре остается еще несколько ярусов строительных лесов, их снимут к 5 ноября, сообщил РИА Новости представитель подрядчика Владимир Антонов.

В мае специалисты АО "Главзарубежстрой" приступили к реставрации монумента "Родина-мать зовет", на эти цели из федерального бюджета выделено около 670 миллионов рублей. Специалисты обнаружили более 13 тысяч трещин на скульптуре, которые необходимо было заделать, кроме того, "Родину-мать" очистили от грязи, покрыли защитным слоем, и в результате монумент стал светлее, приобрел цвет авторского бетона. Кроме реставрации наружной части, ведутся работы и внутри монумента – расчистка от мусора, снятие старой опалубки и внутренняя реставрация.

"Закончена реставрация наружной части памятника, идет небольшая доводка цвета для полного качественного наружного восприятия, есть небольшие перепады по тонам. До 5 ноября мы целиком демонтируем все леса", - сообщил Антонов.

Он отметил, что внутренние работы продолжаются. После полного демонтажа лесов, по словам Антонова, специалисты займутся реставрацией стилобата и опорной плитой, этот процесс должен быть закончен к новому году. Кроме того, рабочие занимаются восстановлением склонов у подножия монумента, уже уложены трубы для поливочного водопровода, проведена планировка земельных масс, замена плодородного слоя на геоматы, потом будет уложен новый газон.

"Постараемся и обходную площадку залить, провести гидроизоляцию, и облицевать мрамором, будем работать в тепляке. Возможно, что-то не успеем, останется на весну. Весной - уход за газоном, замена частей, которые плохо перезимуют, чтобы к 9 мая было все идеально", - сказал Антонов.