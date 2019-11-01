В Совфеде праздничные дни посоветовали провести на свежем воздухе

"Лучше всего, если это будет активный отдых на свежем воздухе, с родными, с друзьями. Поменьше надо увлекаться застольем, меньше употреблять тяжелую, жирную пищу, спиртное", - отметил сенатор.

По словам Рязанского, все больше граждан становятся сторонниками здорового образа жизни, что "положительно сказывается и на их самочувствии и на качестве досуга", тем более, что инфраструктура для этого есть - построены спорткомплексы, базы отдыха, в парках проложены велосипедные дорожки, создаются спортивные городки.