В Москве ожидают рост числа пробок и ДТП из-за ухудшения погодных условий

"В вечерний час пик возможно осложнение дорожной ситуации. В случае ухудшения погодных условий может увеличиться количество мелких аварий. Ожидаем затруднения по вылетным магистралям в сторону области, а также на МКАД и ТТК", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, автомобилисты должны ездить на зимней резине. Тем, кто еще не поменял ее, ЦОДД советует передвигаться по Москве на городском транспорте. "ЦОДД рекомендует заранее спланировать вечерние поездки по городу. В сторону области лучше выезжать до 15 часов, либо уже после 20. В час пик быстрей будет на городском транспорте. При поездках по городу на личных авто будьте внимательны и аккуратны, помните о тормозном пути", - добавили в пресс-службе.