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РИА Новости

В Москве ожидают рост числа пробок и ДТП из-за ухудшения погодных условий

12:03 01.11.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкАвтомобили в Москве
Автомобили в Москве
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Автомобили в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Центр организации дорожного движения предупредил москвичей, что из-за ухудшения погодных условий, ожидаются пробки и рост числа ДТП в пятницу вечером в Москве, сообщили в пресс-службе ЦОДД.
"В вечерний час пик возможно осложнение дорожной ситуации. В случае ухудшения погодных условий может увеличиться количество мелких аварий. Ожидаем затруднения по вылетным магистралям в сторону области, а также на МКАД и ТТК", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, автомобилисты должны ездить на зимней резине. Тем, кто еще не поменял ее, ЦОДД советует передвигаться по Москве на городском транспорте. "ЦОДД рекомендует заранее спланировать вечерние поездки по городу. В сторону области лучше выезжать до 15 часов, либо уже после 20. В час пик быстрей будет на городском транспорте. При поездках по городу на личных авто будьте внимательны и аккуратны, помните о тормозном пути", - добавили в пресс-службе.
Снег в Москве
Вчера, 08:32РИА Новости
В Москве в пятницу ожидается мокрый снег и до двух градусов тепла
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваРоссияОбщество
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