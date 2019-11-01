Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

"У нас нет генетического материала, который бы позволил говорить со 100-процентной уверенностью", — заявил директор ведомства

О ликвидации аль-Багдади 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что у Москвы нет достоверной информации об "очередном" уничтожении аль-Багдади американскими военными.

Настоящее имя аль-Багдади — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. В 2014 году он провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.