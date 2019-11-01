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РИА Новости
Война в Сирии

Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

11:59 01.11.2019 (обновлено: 12:29 01.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 21 июня 2018
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 21 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
"У нас нет генетического материала, который бы позволил говорить со 100-процентной уверенностью", — заявил директор ведомства Сергей Нарышкин.
О ликвидации аль-Багдади 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что у Москвы нет достоверной информации об "очередном" уничтожении аль-Багдади американскими военными.
При этом связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря и даже назначила преемника.
Настоящее имя аль-Багдади — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. В 2014 году он провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Видеозапись рейда по уничтожению Абу Бакра аль-Багдади
31 октября, 08:34Радио Sputnik
Пентагон опубликовал видео и раскрыл детали уничтожения аль-Багдади
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииАбу Бакр аль-БагдадиИсламское государствоДональд ТрампСлужба внешней разведки РФСергей НарышкинСШАВ мире
Популярные комментарии
Ага, на луну вы тоже первыми шагнули не выезжая с Голивуда
1 ноября, 12:10
sserj1679
4250013
Сами придумали злодея и сами победили... Голливуд одним словом. Пора кинушку в прокат запускать.
1 ноября, 13:16
Евгений Татаринский
3740011
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