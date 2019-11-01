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РИА Новости

В Вологодской области женщину будут судить за жестокое обращение с детьми

11:37 01.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Следственные органы Вологодской области завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая жестоко обращалась с приемными детьми, будучи их опекуном, а впоследствии – приемной матерью, сообщает СУСК РФ по региону.
В феврале официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что Центральный аппарат СК по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина проконтролирует ход расследования уголовного дела о нарушении прав сирот из Вологодской области. По данным следствия, в ряде СМИ сообщалось о насилии и жестоким обращением со стороны опекунов в Череповецком районе в отношении 18-летней и 23-летней девушек, ранее находившихся под их опекой. В той же семье также проживает шестеро несовершеннолетних детей.
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Как информирует региональное следственное управление, обвиняемая, будучи опекуном и приемной матерью, ненадлежащим образом исполняла свои обязанности в течение 17-ти лет, с марта 2002 года по январь 2019 года.
"Женщина систематически применяла насилие к девочке 1995 года рождения. Кроме того, обвиняемая, будучи опекуном девочки 2001 года рождения, а с 2008 года - приемной матерью вышеуказанных лиц, а также еще одной девочки 2003 года рождения, неоднократно заставляла их выполнять тяжелую работу по хозяйству, в том числе вне помещения дома и в неблагоприятных погодных условиях; оставляла на длительное время в закрытом помещении туалета, не обеспечивала потерпевших полноценным питанием, за незначительные провинности причиняла побои и совершала иные оскорбительные действия", - говорится в сообщении СУСК.
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Уголовное дело расследовалось по статье "истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Как отмечает областное следственное управление, следователи в полном объеме исследовали информацию о нарушениях прав и законных интересов сирот, в том числе и находившихся под опекой ранее. Также по инициативе следствия органами исполнительной власти Вологодской власти проведены независимые ведомственные проверки по организации опеки в семье и соблюдения личных и имущественных прав опекаемых, а также лиц, вышедших из-под опеки.
"На основе полученных доказательств установлены все пострадавшие и определена квалификация действий бывшего опекуна и приемной матери… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключает СУСК РФ по Вологодской области.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияВологодская областьПроисшествия
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