В Вологодской области женщину будут судить за жестокое обращение с детьми

"Женщина систематически применяла насилие к девочке 1995 года рождения. Кроме того, обвиняемая, будучи опекуном девочки 2001 года рождения, а с 2008 года - приемной матерью вышеуказанных лиц, а также еще одной девочки 2003 года рождения, неоднократно заставляла их выполнять тяжелую работу по хозяйству, в том числе вне помещения дома и в неблагоприятных погодных условиях; оставляла на длительное время в закрытом помещении туалета, не обеспечивала потерпевших полноценным питанием, за незначительные провинности причиняла побои и совершала иные оскорбительные действия", - говорится в сообщении СУСК.