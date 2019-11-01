Фигурантов дела о суррогатном молоке для волгоградских колоний арестовали

ВОЛГОГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайства следователей об аресте семи подозреваемых в поставках фальсифицированного молока в исправительные учреждения Волгоградской области, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталия Рудник.
По данным СК, Центральный районный суд Волгограда удовлетворил ходатайства следствия об аресте семи фигурантов уголовного дела о мошенничестве с поставками суррогатного молока в учреждения УФСИН по Волгоградской области.
"Решением суда подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца", - сообщила Рудник.
Ранее сообщалось, что по подозрению в организации поставок некачественного молока в исправительные учреждения Волгоградской области задержаны семь человек. По данным СК, в июле УФСИН по Волгоградской области заключило госконтракт на поставку более 150 тысяч тонн молока в исправительные учреждения с фирмой из Великого Новгорода, сумма контракта составила около 5 миллионов рублей.
Следователи предполагают, что победе в конкурсе этой фирмы способствовали начальник тылового обеспечения УФСИН региона и его заместитель. Отмечается, что поставщик через посредника закупал продукцию на молочном заводе в Рязанской области, где вместо молока производилась жидкость, которая не соответствовала ГОСТ. По информации ведомства, о том, что в колонии будет поставляться суррогат, изначально знали и руководитель тылового обеспечения УФСИН, и директор молокозавода.
СК возбудил уголовное дело в отношении семи человек, которые, предположительно, организовали поставки фальсифицированной продукции, они подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По местам жительства и работы подозреваемых - в Волгограде, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Рязанской области - проведены обыски, в ходе которых изъяты свыше 60 тонн фальсификата молока, блокноты с черновыми записями, электронные носители информации.