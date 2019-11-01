Пресс-конференция об уникальной находке в Переславль-Залесском музее

Участники:
- ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Президиума Российской академии художеств Иван ГЛАЗУНОВ;
- председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви Московского патриархата, древлехранитель Московской городской епархии, протоиерей Леонид КАЛИНИН;
- заведующий кафедрой реставрации темперной живописи Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Виктор БАРАНОВ;
- главный хранитель Переславль-Залесского музея-заповедника Наталья АЙРАТОВА;
- хранитель древнерусской живописи Переславль-Залесского музея-заповедника Любовь ЛЕВЧЕНКО.
К участию также приглашены представители Министерства культуры Российской Федерации.
Во время реставрационных работ, проводимых сотрудниками Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова для Переславль-Залесского музея-заповедника, был обнаружен уникальный шедевр древнерусского искусства – Седмиезерный образ Богородицы. Икона XVI века высокой степени сохранности была скрыта под более поздними слоями росписи. Об ее особенностях, уникальности и дальнейшей судьбе пойдет речь на пресс-конференции.
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- ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Президиума Российской академии художеств Иван ГЛАЗУНОВ;
- председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви Московского патриархата, древлехранитель Московской городской епархии, протоиерей Леонид КАЛИНИН;
- заведующий кафедрой реставрации темперной живописи Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Виктор БАРАНОВ;
- главный хранитель Переславль-Залесского музея-заповедника Наталья АЙРАТОВА;
- хранитель древнерусской живописи Переславль-Залесского музея-заповедника Любовь ЛЕВЧЕНКО.
К участию также приглашены представители Министерства культуры Российской Федерации.
Во время реставрационных работ, проводимых сотрудниками Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова для Переславль-Залесского музея-заповедника, был обнаружен уникальный шедевр древнерусского искусства – Седмиезерный образ Богородицы. Икона XVI века высокой степени сохранности была скрыта под более поздними слоями росписи. Об ее особенностях, уникальности и дальнейшей судьбе пойдет речь на пресс-конференции.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
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