Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T11:34Z
https://ria.ru/20191101/1560480243.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция об уникальной находке в Переславль-Залесском музее

11:34 01.11.2019
11
6 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная открытию уникального памятника древнерусского искусства из собрания Переславль-Залесского музея-заповедника – Седмиезерного образа Богородицы XVI века.
Участники:
- ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Президиума Российской академии художеств Иван ГЛАЗУНОВ;
- председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви Московского патриархата, древлехранитель Московской городской епархии, протоиерей Леонид КАЛИНИН;
- заведующий кафедрой реставрации темперной живописи Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Виктор БАРАНОВ;
- главный хранитель Переславль-Залесского музея-заповедника Наталья АЙРАТОВА;
- хранитель древнерусской живописи Переславль-Залесского музея-заповедника Любовь ЛЕВЧЕНКО.

К участию также приглашены представители Министерства культуры Российской Федерации.

Во время реставрационных работ, проводимых сотрудниками Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова для Переславль-Залесского музея-заповедника, был обнаружен уникальный шедевр древнерусского искусства – Седмиезерный образ Богородицы. Икона XVI века высокой степени сохранности была скрыта под более поздними слоями росписи. Об ее особенностях, уникальности и дальнейшей судьбе пойдет речь на пресс-конференции.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Петр Чернышев
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети
Визит первой группы японских туристов на Южные Курилы
Первая группа японских туристов на Кунашире начала экскурсионную программу
Дмитрий Медведев во время встречи с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом. 17 ноября 2017
Медведев заявил о планах расширить налоговый режим для самозанятых
Сотрудница аптеки разбирает лекарства
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали призыв НАТО передать Киеву контроль над Крымом
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
SSJ100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
Свадьба
Девушку уличили в измене из-за фотографий на свадьбе
Пенсионное удостоверение
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Здание ФСБ
Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть в казну более шести миллиардов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Демократ Бето О'Рурк выбыл из борьбы за пост президента США
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
Лента новостейМолния