На складе с древесиной в Чехове ликвидировали открытое горение

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе с древесиной в подмосковном Чехове. 1 ноября 2019
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Открытое горение на складе с древесиной в подмосковном Чехове удалось ликвидировать на площади 1,7 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 11.14 объявлена ликвидация открытого горения на площади 1,7 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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