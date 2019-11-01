В Новосибирске проверят обстоятельства снятого на видео избиения школьника

НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Следователи СК организовали проверку после избиения ученика одной из школ в Следователи СК организовали проверку после избиения ученика одной из школ в Новосибирске прямо на территории учебного заведения, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

"Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему на территории школы в Ленинском районе города Новосибирска", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным следствия, школьник избивал своего одноклассника на территории школы, а все происходящее фиксировалось на камеру мобильного телефона.

"При подтверждении информации будет в полном объеме восстановлена картина произошедшего, дана надлежащая правовая оценка событию. По результатам проводимой проверки будет принято итоговое процессуальное решение", - отметили в управлении.