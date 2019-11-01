Рособрнадзор предложил ввести обязательную контрольную по истории

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор готов представить для обсуждения модель обязательной для всех российских выпускников контрольной по истории, учитывающей освоение программ по региональной истории, заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов

Он также добавил, что Рособрнадзор готов обеспечить мониторинг эффективности мер по совершенствованию школьного исторического образования.

"В частности предложить для обсуждения модели обязательных для всех выпускников российских школ контрольных работ по истории, учитывающих, в том числе, освоение программ по региональной истории", - сказал он на заседании рабочей группы по совершенствованию концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.

Кравцов также отметил, что Рособрнадзор считает необходимым провести историко-культурную экспертизу учебных пособий по региональной истории.