Суд оставил под стражей задержанного после перестрелки в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд в пятницу оставил под стражей Василия Дакишвили, задержанного после Ростовский областной суд в пятницу оставил под стражей Василия Дакишвили, задержанного после перестрелки в Орловском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель суда.

Районный суд 24 октября заключил Дакишвили, подозреваемого в убийстве с применением огнестрельного оружия, под стражу до 21 декабря включительно. Его адвокат обжаловал данное решение.

"Ростовский областной суд постановил решение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону об избрании Дакишвили меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, днем 22 октября на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. Как сообщал агентству представитель главы Чечни в Ростовской области Имран Исраилов, в конфликте, в том числе, участвовали представители двух семей чеченцев, между которыми были давние судебные споры.