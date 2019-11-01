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РИА Новости

Суд оставил под стражей задержанного после перестрелки в Ростовской области

11:20 01.11.2019 (обновлено: 11:21 01.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд в пятницу оставил под стражей Василия Дакишвили, задержанного после перестрелки в Орловском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель суда.
Районный суд 24 октября заключил Дакишвили, подозреваемого в убийстве с применением огнестрельного оружия, под стражу до 21 декабря включительно. Его адвокат обжаловал данное решение.
"Ростовский областной суд постановил решение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону об избрании Дакишвили меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, днем 22 октября на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. Как сообщал агентству представитель главы Чечни в Ростовской области Имран Исраилов, в конфликте, в том числе, участвовали представители двух семей чеченцев, между которыми были давние судебные споры.
Больница
31 октября, 15:07РИА Новости
Одного из пострадавших в перестрелке фермеров перевели из реанимации
В результате перестрелки погибли пять мужчин, двое попали в больницу с пулевыми ранениями. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство". По данным следствия, в настоящее время по делу задержаны два человека. Правоохранители продолжают розыск лиц, причастных к преступлению. Не уточняется, о каком количестве разыскиваемых идет речь.
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