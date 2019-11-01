Путин: важность стоящих перед ФССП задач требует высочайшей компетентности

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником, отметив, что важность задач, стоящих перед ФССП , требует компетентности и полной самоотдачи, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что этот профессиональный праздник был учрежден 10 лет назад в знак признания заслуг отечественного института судебных приставов в деле совершенствования судебной системы в России, защиты конституционных прав и свобод граждан.

"Отмечу, что важность задач, стоящих перед ФССП, налагает на вас особую ответственность, требует исключительной компетентности и полной самоотдачи", - отметил Путин.

Он добавил, что приставы уделяют внимание реализации актуальных социальных, патриотических и творческих проектов, способствуют формированию в обществе правовой культуры.