Прокуратура запросила для Серебренникова подписку о невыезде

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Обвинение попросило Обвинение попросило Мещанский суд Москвы вновь поместить под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова , обвиняемого в мошенничестве при реализации проекта "Платформа".

После того как 11 сентября дело отправили на пересмотр, все фигуранты оказались на свободе, никакой меры пресечения на них не наложено. Прокурор напомнил, что им вменяется тяжкое экономическое преступление.

Защита выступила против.

"На скамье подсудимых находятся взрослые ответственные люди, которые работают на важной работе", — отметила, в частности, защитница Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова.

По ее словам, загранпаспорта у фигурантов изъяты, но при подписке пропадет возможность ездить на гастроли по России.

Продюсер Юрий Итин проиллюстрировал ситуацию на собственном примере: по его словам, он завтра "собирался подписать контракт на работу в Ярославле", но подписка "лишит этой возможности".

Последняя экспертиза оценила проекты "Седьмой студии" Серебренникова (в том числе проект "Платформа") как значительное культурное явление. Кроме того, адвокаты настаивают, что режиссер и другие фигуранты не только не похищали государственные деньги, а напротив, сэкономили их.

Дело "Седьмой студии"

Фабула уголовного дела — вероятно, самого громкого в области культуры за последние годы — сводилась к тому, что, по версии следствия, Серебренников с сообщниками похитили 133 миллиона рублей, выделенных государством на "Платформу". Они эти обвинения отрицают.

Под домашним арестом Серебренников пробыл больше полутора лет, с августа 2017 года, но не прерывал работу, хотя мера пресечения ее и затрудняла.

Уже будучи фигурантом уголовного дела, он поставил в Большом театре высоко оцененный критикой балет "Нуреев", а также выпустил фильм "Лето" о молодом Викторе Цое.

В апреле Мосгорсуд изменил меру пресечения на подписку о невыезде, и Серебренников вернулся к полноценной работе в России. При этом у режиссера есть проекты за рубежом.