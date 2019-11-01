В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков

"Окончено и направлено в суд уголовное дело в отношении семи жителей Томской области и города Новосибирска, с одним из которых прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обвиняемых в участии в преступном сообществе и покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", организованной группой, в крупном и особо крупном размерах", - говорится в сообщении.
По данным следствия, участники межрегионального преступного сообщества с сентября 2017 по январь 2019 года занимались сбытом наркотиков через тайники-закладки на территории Сибирского федерального округа. В преступное сообщество входили жители Томской области и Новосибирска.
"Преступное сообщество отличалось сплоченностью, устойчивостью, наличием сложной внутренней структуры, координацией всех участников со стороны руководителя, тщательным подбором участников, детальным планированием преступной деятельности. Роли и функции участников были четко распределены, все члены группы предпринимали меры конспирации", - рассказали в полиции.
В ноябре 2018 года на одной из арендованных участниками ОПС силовики обнаружили и изъяли более 65 килограммов наркотиков, которые предназначались для последующего сбыта в регионах Сибири. Всего же по уголовному делу изъяты около 75 килограммов наркотических средств синтетического и растительного происхождения, отметили в УМВД.
Следователи установили и допросили более 50 свидетелей, проведены 16 физико-химических судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 23 тома. Обвиняемым грозят длительные сроки лишения свободы, вплоть до пожизненного, и крупные штрафы.