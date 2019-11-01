В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков

"Окончено и направлено в суд уголовное дело в отношении семи жителей Томской области и города Новосибирска, с одним из которых прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обвиняемых в участии в преступном сообществе и покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", организованной группой, в крупном и особо крупном размерах", - говорится в сообщении.