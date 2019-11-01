Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T10:45Z
https://ria.ru/20191101/1560475499.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:208:3077:1939_1036x0_80_0_0_fd9bc9efcdef1e3d20a218fe7e73c388.jpg
РИА Новости

В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков

10:45 01.11.2019
2
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Семь членов межрегионального организованного преступного сообщества (ОПС), у которых полицейские в общей сложности изъяли 75 килограммов наркотиков, пойдут под суд в Томске, сообщает в пятницу УМВД по региону.
"Окончено и направлено в суд уголовное дело в отношении семи жителей Томской области и города Новосибирска, с одним из которых прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обвиняемых в участии в преступном сообществе и покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", организованной группой, в крупном и особо крупном размерах", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции
14 октября, 12:35РИА Новости
Житель Нижегородской области похитил юношу, которого принял за наркодилера
По данным следствия, участники межрегионального преступного сообщества с сентября 2017 по январь 2019 года занимались сбытом наркотиков через тайники-закладки на территории Сибирского федерального округа. В преступное сообщество входили жители Томской области и Новосибирска.
"Преступное сообщество отличалось сплоченностью, устойчивостью, наличием сложной внутренней структуры, координацией всех участников со стороны руководителя, тщательным подбором участников, детальным планированием преступной деятельности. Роли и функции участников были четко распределены, все члены группы предпринимали меры конспирации", - рассказали в полиции.
Сотрудники полиции
30 августа, 15:05РИА Новости
В Перми задержали наркодилера, работавшего с четырехлетним сыном
В ноябре 2018 года на одной из арендованных участниками ОПС силовики обнаружили и изъяли более 65 килограммов наркотиков, которые предназначались для последующего сбыта в регионах Сибири. Всего же по уголовному делу изъяты около 75 килограммов наркотических средств синтетического и растительного происхождения, отметили в УМВД.
Следователи установили и допросили более 50 свидетелей, проведены 16 физико-химических судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 23 тома. Обвиняемым грозят длительные сроки лишения свободы, вплоть до пожизненного, и крупные штрафы.
100100
Обсудить 0
УМВДТомскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько
Приходько призвал ШОС разработать меры противодействия угрозе терроризма
Продажа мяса на продовольственном рынке
Роскачество рассказало, как оценить свежесть мяса в домашних условиях
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя призвал Совбез осудить нападение на российского дипломата в Косово
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
"Роскосмос" не соответствует запросам россиян, заявил Рогозин
Сотрудники МЧС РФ
Пожар в здании автосервиса в Петербурге локализовали
Банк ВТБ
В Якутии похитившая 15 миллионов рублей кассир банка получила условный срок
Продукция местного производства на открытии фестиваля молодого вина и гастрономии Ноябрьфест в санаторно-курортном комплексе Мрия резорт & Спа
В Крыму начинается Ноябрьфест
Сергей Лавров на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР
Лавров отметил отсутствие прогресса в диалоге России и США
Женщина с ребенком в холодную погоду.
Врачи рассказали, как правильно выбрать шапку и как часто нужно ее стирать
В Иваново полицейские задержали 9 подозреваемых в более чем 50 кражах, совершенных по телефону под видом банковских служащих
В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников
Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели
В аэропорту Дели нашли сумку с гексогеном
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК заинтересовался делом москвички, которую родители держали в клетке
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В ДТП в Ростовской области погиб ребенок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала
10:48Прокуратура запросила для Серебренникова подписку о невыезде
10:47Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет
10:45В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков
10:43Почти 70% семей не получают необходимых мер поддержки, заявили в ОП
10:39Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР
10:34Историко-культурный стандарт даст учителям точку опоры, заявила Васильева
10:33В Тулуне полностью потушили свалку с завалами от наводнения
10:31Диппредставительства Израиля возобновили работу после забастовки
10:31В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте
10:28В Охе на Сахалине, где подростки создали "бойцовский клуб", усилили патрули
10:26Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело убийства экс-мэра Киселевска
10:25Медведев отметил роль судебных приставов в укреплении законности в стране
10:21Правительство одобрило изменения в распределении средств на соцразвитие ДФО
10:20В Бишкеке рассказали об акциях в ходе перекрестного года России и Киргизии
10:17В Хабаровской крайдуме подберут нового сенатора
10:14Площадь пожара на складе в Чехове увеличилась до 1,6 тысячи "квадратов"
10:14СМИ стран БРИКС по предложению Sputnik создадут платформу фактчекинга
10:12Правительство одобрило проект о работе владельца интернет-агрегатора
10:10Американская армия сменит калибр патронов из-за России, сообщили СМИ
Лента новостейМолния