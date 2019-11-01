Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР

"Северная Корея показала новый вид оружейной системы в этот раз в такой же форме, как и в случае с (самоходной пушкой – ред.) М1978 "Коксан", что указывает на направленность данного акта на (аудиторию – ред) внутри страны. Северная Корея пропагандирует ее как оружейную систему, способную охватить весь Корейский полуостров. Это означает снижение тревоги северокорейских граждан и военных. Нужно предоставить безопасную среду без войны с продвижением в экономике, тогда граждане не будут выражать недовольства по поводу того, что их детей - армейскую рабочую силу - посылают на стройплощадки", - заявил эксперт в комментарии, полученном РИА Новости.