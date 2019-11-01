Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T10:39Z
https://ria.ru/20191101/1560475168.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156043/78/1560437815_273:0:2649:1336_1036x0_80_0_0_275dce1554760aae9ed50e18f1795cd4.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР

10:39 01.11.2019
66
© REUTERS / Heo RanТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© REUTERS / Heo Ran
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Целью новых пусков ракет Северной Кореи была демонстрация оружия не для США или Южной Кореи, а для общественности внутри самой КНДР, считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Донёп.
Ранее сообщалось, что КНДР произвела пуск двух ракет малой дальности из района города Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря, дальность полета составила около 370 километров, высота примерно 90 километров. Позже северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил специалистов Академии национальной обороны с успешным испытанием безопасности системы непрерывного огня.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Вчера, 18:13РИА Новости
В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
"Северная Корея показала новый вид оружейной системы в этот раз в такой же форме, как и в случае с (самоходной пушкой – ред.) М1978 "Коксан", что указывает на направленность данного акта на (аудиторию – ред) внутри страны. Северная Корея пропагандирует ее как оружейную систему, способную охватить весь Корейский полуостров. Это означает снижение тревоги северокорейских граждан и военных. Нужно предоставить безопасную среду без войны с продвижением в экономике, тогда граждане не будут выражать недовольства по поводу того, что их детей - армейскую рабочую силу - посылают на стройплощадки", - заявил эксперт в комментарии, полученном РИА Новости.
Он отметил, что КНДР также не сообщила об участии в эксперименте Ким Чен Ына, что указывает на осторожное отношение Северной Кореи к данной ситуации, с учетом позиций США и Южной Кореи. Это показывает изменения в северокорейской военной стратегии и идущую реформу системы национальной обороны в ситуации, когда страна должна развиваться экономически и "больше не может вкладывать ресурсы в традиционные вооруженные силы".
В этом году Северная Корея провела испытания уже 12 ракет и реактивных снарядов.
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Вчера, 13:00РИА Новости
Александр Мацегора: в арсенале КНДР есть сюрприз и кроме ядерных испытаний
000000
Обсудить 0
Ким Чен ЫнЮжная КореяКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Спутниковая система Гонец, представленная на стенде госкорпорации Роскосмос
В России появится своя спутниковая система телефонной связи
Флаг Китая
Китай планирует упрощать доступ на свой рынок
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ аннулировал лицензию российской "дочки" Danske Bank
Прокуратура
На Урале экс-главврача поликлиники осудили за хищение бюджетных средств
Сергей Лавров на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР
Лавров отметил отсутствие прогресса в диалоге России и США
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Сергей Носов
Глава Колымы оштрафовал трех чиновников из-за задержки зарплат учителям
Детский сад
В Приамурье усилят меры безопасности после трагедии в детском саду
Стенд ГК Роскосмос на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Систему "Гонец" предложили использовать в мониторинге транспорта
Листы с денежными купюрами
Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля
Ракеты-носители Протон-М в цехе центра им. М. В. Хруничева
На Байконур отправили ракету "Протон-М" для запуска метеоспутника
Полицейский автомобиль
Ученик "заминировал" школу в Омске
Спутник на Земной орбите
Россия и Китай будут сотрудничать в создании спутниковых систем связи
Первый заместитель генерального директора компании Спутниковая система Гонец Олег Химочко
Россия начнет развертывать новую спутниковую группировку связи в 2024 году
Строительство газопровода Северный поток — 2
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала
10:48Прокуратура запросила для Серебренникова подписку о невыезде
10:47Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет
10:45В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков
10:43Почти 70% семей не получают необходимых мер поддержки, заявили в ОП
10:39Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР
10:34Историко-культурный стандарт даст учителям точку опоры, заявила Васильева
10:33В Тулуне полностью потушили свалку с завалами от наводнения
10:31Диппредставительства Израиля возобновили работу после забастовки
10:31В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте
10:28В Охе на Сахалине, где подростки создали "бойцовский клуб", усилили патрули
10:26Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело убийства экс-мэра Киселевска
10:25Медведев отметил роль судебных приставов в укреплении законности в стране
10:21Правительство одобрило изменения в распределении средств на соцразвитие ДФО
10:20В Бишкеке рассказали об акциях в ходе перекрестного года России и Киргизии
10:17В Хабаровской крайдуме подберут нового сенатора
10:14Площадь пожара на складе в Чехове увеличилась до 1,6 тысячи "квадратов"
10:14СМИ стран БРИКС по предложению Sputnik создадут платформу фактчекинга
10:12Правительство одобрило проект о работе владельца интернет-агрегатора
10:10Американская армия сменит калибр патронов из-за России, сообщили СМИ
Лента новостейМолния