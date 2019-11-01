Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР

СЕУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Целью новых пусков ракет Северной Кореи была демонстрация оружия не для США или Южной Кореи, а для общественности внутри самой КНДР, считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Донёп.
Ранее сообщалось, что КНДР произвела пуск двух ракет малой дальности из района города Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря, дальность полета составила около 370 километров, высота примерно 90 километров. Позже северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил специалистов Академии национальной обороны с успешным испытанием безопасности системы непрерывного огня.
"Северная Корея показала новый вид оружейной системы в этот раз в такой же форме, как и в случае с (самоходной пушкой – ред.) М1978 "Коксан", что указывает на направленность данного акта на (аудиторию – ред) внутри страны. Северная Корея пропагандирует ее как оружейную систему, способную охватить весь Корейский полуостров. Это означает снижение тревоги северокорейских граждан и военных. Нужно предоставить безопасную среду без войны с продвижением в экономике, тогда граждане не будут выражать недовольства по поводу того, что их детей - армейскую рабочую силу - посылают на стройплощадки", - заявил эксперт в комментарии, полученном РИА Новости.
Он отметил, что КНДР также не сообщила об участии в эксперименте Ким Чен Ына, что указывает на осторожное отношение Северной Кореи к данной ситуации, с учетом позиций США и Южной Кореи. Это показывает изменения в северокорейской военной стратегии и идущую реформу системы национальной обороны в ситуации, когда страна должна развиваться экономически и "больше не может вкладывать ресурсы в традиционные вооруженные силы".
В этом году Северная Корея провела испытания уже 12 ракет и реактивных снарядов.