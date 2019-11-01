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РИА Новости

Историко-культурный стандарт даст учителям точку опоры, заявила Васильева

10:34 01.11.2019 (обновлено: 10:50 01.11.2019)
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Разрабатываемый историко-культурный стандарт должен не ограничить творческую составляющую работы учителя, а дать ему базу, точку опоры, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Она отметила, что в общественном сознании бытует миф о том, что стандартизация "обрубает крылья", "прекращаете возможность творчества, вариативности".
"Хотя это совсем не так... Есть замечательная фраза... - "дайте мне точку опоры и я переверну мир". Дайте мне точку опоры, которой является базовое содержание, которое конституционно гарантируется каждому", - сказала Васильева на награждении победителей всероссийского конкурса педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации".
Она добавила, что сейчас в министерстве идет большая работа по формированию федерального перечня учебников и ведомство не стоит на позиции необходимости единого учебника истории.
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Историко-культурный стандарт содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеОльга ВасильеваРоссияОбщество
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