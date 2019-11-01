Историко-культурный стандарт даст учителям точку опоры, заявила Васильева

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Разрабатываемый историко-культурный стандарт должен не ограничить творческую составляющую работы учителя, а дать ему базу, точку опоры, заявила министр просвещения Разрабатываемый историко-культурный стандарт должен не ограничить творческую составляющую работы учителя, а дать ему базу, точку опоры, заявила министр просвещения Ольга Васильева

Она отметила, что в общественном сознании бытует миф о том, что стандартизация "обрубает крылья", "прекращаете возможность творчества, вариативности".

"Хотя это совсем не так... Есть замечательная фраза... - "дайте мне точку опоры и я переверну мир". Дайте мне точку опоры, которой является базовое содержание, которое конституционно гарантируется каждому", - сказала Васильева на награждении победителей всероссийского конкурса педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации".

Она добавила, что сейчас в министерстве идет большая работа по формированию федерального перечня учебников и ведомство не стоит на позиции необходимости единого учебника истории.