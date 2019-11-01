Программу восстановления воинских захоронений обсудили в Москве

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Реализацию федерльной программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы" обсудили в рамках итогового форума "Сообщество" в Москве, говорится на сайте Поискового движения России.

В рамках секции "Увековечение памяти: законодательные инициативы и лучшие практики" исследователи, ведущие архивную и полевую работу на местах боев Великой Отечественной войны, представили лучшие практики паспортизации воинских захоронений, уточнения имен похороненных воинов, благоустройства памятных мест. Также специалисты обсудили сложности, которые могут возникнуть в ходе реализации программы.

"Прошло более десяти круглых столов, где мы обсуждали эту проблему, и наконец мы были услышаны – принята федеральная целевая программа по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы. Но есть еще ряд вопросов, которые находятся в стадии обсуждения. Сегодня мы хотим поговорить о том, что Общественная палата может сделать, для того чтобы ФЦП была реализована успешно", – отметила в приветственном слове ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

По данным Министерства обороны РФ, на территории России находятся 31 078 советских воинских захоронений, и состояние порядка 31% оценивается как неудовлетворительное.

То, каким образом будет реализовываться федеральная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы", представил участникам начальник военно-мемориального отдела управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Игорь Миронов. Он рассказал о создании и функциях научно-консультационного совета программы, в который вошли представители Поискового движения России.

По мнению Игоря Миронова, отдельные могилы, захоронения, которые находятся в труднодоступных местах, тоже должны быть приведены в порядок: "Именно поисковики должны обратить на них внимание местной власти".