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РИА Новости
Школа волонтера

Программу восстановления воинских захоронений обсудили в Москве

10:37 01.11.2019
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© Поисковое движение РоссииПрограмму по восстановлению воинских захоронений обсудили в Москве
Программу по восстановлению воинских захоронений обсудили в Москве
© Поисковое движение России
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Реализацию федерльной программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы" обсудили в рамках итогового форума "Сообщество" в Москве, говорится на сайте Поискового движения России.
В рамках секции "Увековечение памяти: законодательные инициативы и лучшие практики" исследователи, ведущие архивную и полевую работу на местах боев Великой Отечественной войны, представили лучшие практики паспортизации воинских захоронений, уточнения имен похороненных воинов, благоустройства памятных мест. Также специалисты обсудили сложности, которые могут возникнуть в ходе реализации программы.
"Прошло более десяти круглых столов, где мы обсуждали эту проблему, и наконец мы были услышаны – принята федеральная целевая программа по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы. Но есть еще ряд вопросов, которые находятся в стадии обсуждения. Сегодня мы хотим поговорить о том, что Общественная палата может сделать, для того чтобы ФЦП была реализована успешно", – отметила в приветственном слове ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.
По данным Министерства обороны РФ, на территории России находятся 31 078 советских воинских захоронений, и состояние порядка 31% оценивается как неудовлетворительное.
То, каким образом будет реализовываться федеральная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы", представил участникам начальник военно-мемориального отдела управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Игорь Миронов. Он рассказал о создании и функциях научно-консультационного совета программы, в который вошли представители Поискового движения России.
По мнению Игоря Миронова, отдельные могилы, захоронения, которые находятся в труднодоступных местах, тоже должны быть приведены в порядок: "Именно поисковики должны обратить на них внимание местной власти".
Форум "Сообщество" – открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. Мероприятие организовано Общественной палатой Российской Федерации.
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Школа волонтераПоисковое движение РоссииМосква
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