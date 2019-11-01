Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T10:20Z
https://ria.ru/20191101/1560474056.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155548/50/1555485026_0:120:3072:1848_1036x0_80_0_0_138ed42ff1e80ed50cee0a693882c219.jpg
РИА Новости

В Бишкеке рассказали об акциях в ходе перекрестного года России и Киргизии

10:20 01.11.2019
83
© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги Киргизской Республики и Российской Федерации
Флаги Киргизской Республики и Российской Федерации
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги Киргизской Республики и Российской Федерации. Архивное фото
БИШКЕК, 1 ноя - РИА Новости. Множество культурно-гуманитарных акций, а также ряд совместных мероприятий, посвященных годовщине победы в Великой отечественной войне, пройдут в рамках предстоящего в 2020 году перекрестного года России и Киргизии, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского кабмина.
Подготовку к предстоящему перекрестному году двух стран обсудили вице-премьер Киргизии Жениш Разаков и спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. О проведении перекрестного года президенты стран договорились в марте во время визита Владимира Путина в Киргизию.
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
24 октября, 14:11Задержание Атамбаева
В Киргизии признали лишение Атамбаева неприкосновенности законным
"Подготовлен проект плана мероприятий перекрестного года. Помимо многочисленных мероприятий культурно-гуманитарной направленности, он включает участие президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в юбилейных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, установление Памятного мемориала воинам-киргизстанцам, погибшим в боях под Ржевом", - цитирует Разакова пресс-служба кабмина.
Как рассказал вице-премьер, в Киргизии создан специальный оргкомитет по проведению перекрестного года под его началом, куда включены все руководители отраслевых министерств и ведомств.
По данным правительства, в ходе встречи Разаков отметил высокий уровень киргизско-российских отношений, "основанных на дружбе, союзничестве и взаимном уважении между странами". Он также выразил благодарность российской стороне за поддержку инициативы о проведении перекрестного года в 2020 году.
Спецпредставитель главы РФ, как уточнили в пресс-службе, подчеркнул, что граждане Киргизии сегодня являются важной частью российского общества. Швыдкой заверил, что российская сторона также уделяет большое внимание подготовке и проведению данного масштабного проекта.
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев
25 октября, 18:51РИА Новости
Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
200000
Обсудить 0
Сооронбай ЖээнбековМихаил ШвыдкойВладимир ПутинРоссияКиргизияВ мире
Рекомендуем
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Хабаровской крайдуме подберут нового сенатора
Военнослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4
Американская армия сменит калибр патронов из-за России, сообщили СМИ
Флаги стран-участников БРИКС
СМИ стран БРИКС по предложению Sputnik создадут платформу фактчекинга
Сотрудник полиции
В Охе на Сахалине, где подростки создали "бойцовский клуб", усилили патрули
Сотрудники пожарной охраны МЧС России
Площадь пожара на складе в Чехове увеличилась до 1,6 тысячи "квадратов"
Дмитрий Медведев
Медведев отметил роль судебных приставов в укреплении законности в стране
Магаданская область
Правительство одобрило изменения в распределении средств на соцразвитие ДФО
Строительство газопровода Северный поток — 2
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский
Губернатор Ненецкого округа прокомментировал убийство ребенка в Нарьян-Маре
Листы с денежными купюрами
Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля
Прокуратура
Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело убийства экс-мэра Киселевска
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ
Продукция местного производства на открытии фестиваля молодого вина и гастрономии Ноябрьфест в санаторно-курортном комплексе Мрия резорт & Спа
В Крыму начинается Ноябрьфест
Флаг Китая
Китай планирует упрощать доступ на свой рынок
Вид на жительство иностранного гражданина
В России вступили в силу упрощенные правила получения вида на жительство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Задержанный после перестрелки под Ростовом отрицает свою причастность
11:00Благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" открывается в Москве
11:00“Терминатор: Тёмные Судьбы” и ещё 6 фильмов про говорящие жестяные банки
10:59Шемякин намерен развенчать миф о содержании цирковых животных
10:57В Красноярске вынесли приговор вымогавшей деньги у одноклассницы школьнице
10:55Путин: важность стоящих перед ФССП задач требует высочайшей компетентности
10:53В МИД Китая прокомментировали заявления о подписании в Макао сделки с США
10:53Память русской великой княгини-мученицы почтут в Берлине
10:51Поставки нефти на Марийский НПЗ возобновились впервые с конца июля
10:49В Мурманске площадь пожара на овощном складе возросла до 600 "квадратов"
10:48Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала
10:48Прокуратура запросила для Серебренникова подписку о невыезде
10:47Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет
10:45В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков
10:43Почти 70% семей не получают необходимых мер поддержки, заявили в ОП
10:39Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР
10:34Историко-культурный стандарт даст учителям точку опоры, заявила Васильева
10:33В Тулуне полностью потушили свалку с завалами от наводнения
10:31Диппредставительства Израиля возобновили работу после забастовки
10:31В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте
Лента новостейМолния