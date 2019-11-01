В Бишкеке рассказали об акциях в ходе перекрестного года России и Киргизии

БИШКЕК, 1 ноя - РИА Новости. Множество культурно-гуманитарных акций, а также ряд совместных мероприятий, посвященных годовщине победы в Множество культурно-гуманитарных акций, а также ряд совместных мероприятий, посвященных годовщине победы в Великой отечественной войне , пройдут в рамках предстоящего в 2020 году перекрестного года России Киргизии , заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского кабмина.

Подготовку к предстоящему перекрестному году двух стран обсудили вице-премьер Киргизии Жениш Разаков и спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. О проведении перекрестного года президенты стран договорились в марте во время визита Владимира Путина в Киргизию.

"Подготовлен проект плана мероприятий перекрестного года. Помимо многочисленных мероприятий культурно-гуманитарной направленности, он включает участие президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в юбилейных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, установление Памятного мемориала воинам-киргизстанцам, погибшим в боях под Ржевом", - цитирует Разакова пресс-служба кабмина.

Как рассказал вице-премьер, в Киргизии создан специальный оргкомитет по проведению перекрестного года под его началом, куда включены все руководители отраслевых министерств и ведомств.

По данным правительства, в ходе встречи Разаков отметил высокий уровень киргизско-российских отношений, "основанных на дружбе, союзничестве и взаимном уважении между странами". Он также выразил благодарность российской стороне за поддержку инициативы о проведении перекрестного года в 2020 году.