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РИА Новости

В Хабаровской крайдуме подберут нового сенатора

10:17 01.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 1 ноя - РИА Новости. Фракция ЛДПР в Хабаровской крайдуме подбирает нового кандидата в сенаторы после скандала с судимостью Дмитрия Приятнова, о которой стало известно после избрания его представителем думы в Совет Федерации, сообщил РИА Новости председатель фракции ЛДПР в законодательной думе региона Сергей Зюбр.
В четверг Зюбр сообщил, что депутат Хабаровской краевой думы от партии ЛДПР Дмитрий Приятнов, который неделю назад был избран представителем от Хабаровской краевой думы в Совет Федерации, в четверг написал заявление о сложении с себя полномочий депутата и сенатора после огласки истории с его погашенной судимостью. Председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщал, что сложить полномочия Приятнов может только на заседании. Если его заявление о сложении полномочий будет получено в ближайшие дни, то его успеют рассмотреть на заседании 6 ноября.
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"Мы сейчас рассматриваем кандидатуры в нашей партии на выдвижение в сенаторы, но пока никого не озвучиваем. Необходимо, чтобы сначала закончились все процедурные вопросы в Совете Федерации по сложению мандата сенатора, далее мы вынесем новую кандидатуру на рассмотрение фракции ЛДПР, после рассмотрим ее на комитете по госустройству, и только потом предложим на заседании думы. В этом году мы должны этот вопрос закрыть", - сказал Зюбр.
Он отметил, что после исключения Приятнова из партийного списка, его место в думе займет следующий по списку член партии.
Согласно законодательству, в случае досрочного сложения полномочий сенатора, дума должна избрать своего нового представителя в течение месяца.
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ЛДПРСовет Федерации РФХабаровский крайПолитика
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