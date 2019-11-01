В Хабаровской крайдуме подберут нового сенатора

ХАБАРОВСК, 1 ноя - РИА Новости. Фракция Фракция ЛДПР в Хабаровской крайдуме подбирает нового кандидата в сенаторы после скандала с судимостью Дмитрия Приятнова, о которой стало известно после избрания его представителем думы в Совет Федерации , сообщил РИА Новости председатель фракции ЛДПР в законодательной думе региона Сергей Зюбр.

В четверг Зюбр сообщил, что депутат Хабаровской краевой думы от партии ЛДПР Дмитрий Приятнов, который неделю назад был избран представителем от Хабаровской краевой думы в Совет Федерации, в четверг написал заявление о сложении с себя полномочий депутата и сенатора после огласки истории с его погашенной судимостью. Председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщал, что сложить полномочия Приятнов может только на заседании. Если его заявление о сложении полномочий будет получено в ближайшие дни, то его успеют рассмотреть на заседании 6 ноября.

"Мы сейчас рассматриваем кандидатуры в нашей партии на выдвижение в сенаторы, но пока никого не озвучиваем. Необходимо, чтобы сначала закончились все процедурные вопросы в Совете Федерации по сложению мандата сенатора, далее мы вынесем новую кандидатуру на рассмотрение фракции ЛДПР, после рассмотрим ее на комитете по госустройству, и только потом предложим на заседании думы. В этом году мы должны этот вопрос закрыть", - сказал Зюбр.

Он отметил, что после исключения Приятнова из партийного списка, его место в думе займет следующий по списку член партии.