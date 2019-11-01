В России появится своя спутниковая система телефонной связи

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единого оператора " Роскосмоса " по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко рассказал в интервью РИА Новости о перспективах создания в России собственной спутниковой системы телефонной связи. Первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единого оператора "" по системам связи, вещания и ретрансляции)рассказал в интервью РИА Новости о перспективах создания в России собственной спутниковой системы телефонной связи.

Такие услуги будет предоставлять спутниковая система "Гонец" второго поколения, развертывание которой начнется в 2024 году. Всего, по словам Химочко, орбитальная группировка будет насчитывать 28 спутников.

"В новом поколении системы "Гонец" планируется также реализовать функцию спутниковой телефонии на территории России, а учитывая, что сегодня на российском рынке спутниковой телефонии в основном представлены зарубежные компании, такие как Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya, решение данной задачи считаем очень важной и своевременной", — сказал собеседник агентства.

Сейчас спутниковая связь в России доступна только через зарубежные орбитальные группировки. Даже Минобороны пользуется услугами американского оператора Iridium.

По словам Химочко, новая система будет в первую очередь нацелена на рынок промышленного интернета вещей. Как полагают разработчики, она будет востребована в энергетике, нефтегазовой и транспортной сферах, в том числе в судоходстве, а также в сельском хозяйстве, экологии, добывающей промышленности и других.