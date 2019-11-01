Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T10:33Z
https://ria.ru/20191101/1560472815.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156047/30/1560473008_0:336:2874:1953_1036x0_80_0_0_b322ac188ca2fb393be5e0443e1caf4c.jpg
РИА Новости

В России появится своя спутниковая система телефонной связи

09:56 01.11.2019 (обновлено: 10:33 01.11.2019)
2874
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСпутниковая система "Гонец", представленная на стенде госкорпорации "Роскосмос"
Спутниковая система Гонец, представленная на стенде госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Спутниковая система "Гонец", представленная на стенде госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единого оператора "Роскосмоса" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко рассказал в интервью РИА Новости о перспективах создания в России собственной спутниковой системы телефонной связи.
Такие услуги будет предоставлять спутниковая система "Гонец" второго поколения, развертывание которой начнется в 2024 году. Всего, по словам Химочко, орбитальная группировка будет насчитывать 28 спутников.
Макет космического аппарата Гонец-Д1 на выставке Космос — выборы — связь в здании ЦИК РФ
22 февраля 2013, 09:22РИА Новости
Глава "Гонца" об обысках: у полиции нет претензий к новому руководствуМосковский главк МВД РФ сообщил в пятницу, что полицейские провели обыски у бывших руководителей ОАО "Спутниковая система "Гонец".

"В новом поколении системы "Гонец" планируется также реализовать функцию спутниковой телефонии на территории России, а учитывая, что сегодня на российском рынке спутниковой телефонии в основном представлены зарубежные компании, такие как Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya, решение данной задачи считаем очень важной и своевременной", — сказал собеседник агентства.

Сейчас спутниковая связь в России доступна только через зарубежные орбитальные группировки. Даже Минобороны пользуется услугами американского оператора Iridium.
По словам Химочко, новая система будет в первую очередь нацелена на рынок промышленного интернета вещей. Как полагают разработчики, она будет востребована в энергетике, нефтегазовой и транспортной сферах, в том числе в судоходстве, а также в сельском хозяйстве, экологии, добывающей промышленности и других.
"А такие достижения, как обработка большого количества данных, "облачные" технологии, использование датчиков не только для получения информации, но и с функцией контроллера, дадут возможность не только мониторить состояние объектов, но и создавать автоматизированные подсистемы в различных отраслях социально-экономической сферы", — рассказал собеседник агентства.
Читайте интервью полностью >>
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ. Архивное фото
18 июля 2017, 14:01РИА Новости
Спутники "Гонец-М1" могут выводить на ракетах "Союз"
7963003
Обсудить 2
Олег ХимочкоСпутниковая система "Гонец"РоскосмосРоссияТехнологии
Рекомендуем
Военнослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4
Американская армия сменит калибр патронов из-за России, сообщили СМИ
Строительство газопровода Северный поток — 2
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков
На Украине начала разваливаться правящая партия
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Листы с денежными купюрами
Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
Россия перебросила на север Сирии дополнительный контингент и технику
Уникальные кадры загрузки Ярсов в пусковую установку
Минобороны показало видео перевооружения полка под Калугой на "Ярс"
Вселенский Патриарх Варфоломей во время церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
"Секретный договор" Варфоломея с Киевом аукнулся раскольникам
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
Facebook против Гонконга: Запад защищает "право на клевету"
Девушка с телефоном
Пользователей Android предупредили о вирусе, от которого нельзя избавиться
Неделя российского интернета
В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:49В Мурманске площадь пожара на овощном складе возросла до 600 "квадратов"
10:48Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала
10:48Прокуратура запросила для Серебренникова подписку о невыезде
10:47Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет
10:45В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков
10:43Почти 70% семей не получают необходимых мер поддержки, заявили в ОП
10:39Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР
10:34Историко-культурный стандарт даст учителям точку опоры, заявила Васильева
10:33В Тулуне полностью потушили свалку с завалами от наводнения
10:31Диппредставительства Израиля возобновили работу после забастовки
10:31В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте
10:28В Охе на Сахалине, где подростки создали "бойцовский клуб", усилили патрули
10:26Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело убийства экс-мэра Киселевска
10:25Медведев отметил роль судебных приставов в укреплении законности в стране
10:21Правительство одобрило изменения в распределении средств на соцразвитие ДФО
10:20В Бишкеке рассказали об акциях в ходе перекрестного года России и Киргизии
10:17В Хабаровской крайдуме подберут нового сенатора
10:14Площадь пожара на складе в Чехове увеличилась до 1,6 тысячи "квадратов"
10:14СМИ стран БРИКС по предложению Sputnik создадут платформу фактчекинга
10:12Правительство одобрило проект о работе владельца интернет-агрегатора
Лента новостейМолния