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РИА Новости

Олег Химочко: Россия выходит на рынок интернет-вещей со спутниковой связью

10:00 01.11.2019
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© Фото : предоставлено компанией «Спутниковая система «Гонец»Первый заместитель генерального директора компании "Спутниковая система "Гонец" Олег Химочко
Первый заместитель генерального директора компании Спутниковая система Гонец Олег Химочко
© Фото : предоставлено компанией «Спутниковая система «Гонец»
Компания "Спутниковая система "Гонец" – оператор госкорпорации "Роскосмос" по системам связи, вещания и ретрансляции. В его ведении находится единственная российская низкоорбитальная система персональной спутниковой связи "Гонец" и система ретрансляции "Луч". Через космические аппараты обеспечивается связь государственных и коммерческих потребителей, а в ближайшее время планируется обеспечить широкополосным спутниковым каналом связи российский экипаж Международной космической станции. О том, когда космонавты получат высокоскоростной канал связи, будет ли Россия создавать единую спутниковую группировку с Китаем, с чем выйдет на рынок интернета вещей российский оператор и каковы планы по модернизации систем "Луч" и "Гонец", в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал первый заместитель генерального директора компании Олег Химочко.
— Кто сейчас использует систему "Луч" и "Гонец"? Какие государственные органы и коммерческие организации?
— Система "Луч" в настоящее время обеспечивает в первую очередь потребности госкорпорации "Роскосмос" в ретрансляционных каналах связи для обслуживания объектов ракетно-космической техники, таких как пилотируемые транспортные корабли "Союз", транспортные грузовые корабли "Прогресс", разгонные блоки "Фрегат", ракеты-носители "Союз-2". Кроме этого, система выполняет функции по передаче информации в интересах Росгидромета, доставке аварийных сообщений в рамках международной системы поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ, обеспечивает доведение поправок для пользователей системы ГЛОНАСС с целью улучшения точности позиционирования, а также предоставляет возможность ретрансляции информации с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.
"Гонец" – это система подвижной спутниковой связи, обеспечивающая глобальную зону обслуживания и востребованная в первую очередь там, где отсутствуют любые виды наземной связи, а это значительные территории и водные пространства, в том числе в Российской Федерации. Сегодня услугами "Гонца" пользуются предприятия транспортной и нефтегазовой отраслей промышленности, рыбопромысловый флот, организации жилищно-коммунального сектора и так далее. В настоящий момент активно развивается направление интернета вещей с использованием технологии межмашинного взаимодействия. Это очень перспективное и коммерчески интересное направление, в котором "Гонец" уже занимает определенную нишу, и наша компания ожидает появление перспективной системы "Гонец", использующей космические аппараты, созданные на базе новых технологий, что позволит предоставлять востребованные сервисы связи.
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— Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что Россия и Китай реализуют совместный проект по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для раздачи высокоскоростного интернета. Вы оператор единственной российской низкоорбитальной спутниковой системы связи, поясните, о чем речь?
— Что касается работ, проводимых в госкорпорации "Роскосмос" по этому направлению, то 18 июля 2019 года в Москве состоялось очередное заседание российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области космоса по подготовке регулярных встреч глав правительств, которое провели ее сопредседатели Дмитрий Рогозин и Чжан Кэцзянь. В итоговом протоколе заседания было зафиксировано, что Россия и Китай будут взаимодействовать, оказывать друг другу помощь в создании низкоорбитальных спутниковых систем связи. В области международного регулирования использования радиочастот стороны договорились отстаивать общую позицию в Международном союзе электросвязи. Будут обсуждаться вопросы взаимной поддержки, координации работ, возможности взаимной дополняемости при функционировании создаваемых национальных систем. В дальнейшем вопросы взаимодействия будут прорабатываться более детально.
— Недавно было принято решение о закрытии проекта "Эфир" – глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы. Вместо этого будет развиваться проект "Сфера". Какое участие в нем будет принимать компания "Гонец"?
— Проект "Эфир" был инициативой специалистов из компании "Российские космические системы". Этот проект предполагал создание большого количества космических аппаратов, использующих межспутниковые линии для обмена информацией, и был ориентирован на предоставление услуг широкополосного доступа в интернет. "Сфера" же – это программа комплексного развития космических информационных технологий в интересах цифровой трансформации экономики России. Проект предполагает поддержание и развитие инфраструктуры спутниковой связи и ретрансляции, дистанционного зондирования Земли и спутниковой навигации, а также создание перспективной линейки клиентского оборудования и разработку новых видов услуг для конечных потребителей. Сейчас разработан проект программы "Сфера", который находится на этапе согласования с министерствами и ведомствами. В проект программы "Сфера" в сегмент связи и ретрансляции включены пять перспективных систем: "Луч" и "Гонец", которые сейчас реализуются в рамках Федеральной космической программы, а также "Экспресс-РВ", "Марафон" и "Скиф". Некоторые из этих систем будут создаваться на принципах государственно-частного партнерства с привлечением внебюджетных средств.
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В настоящее время по системе низкоорбитальной спутниковой связи "Гонец" нового поколения завершены научно-исследовательская работа и аванпроект, а по системе "Луч" завершен этап эскизного проектирования. По обоим проектам госкорпорацией "Роскосмос" принято решение о продолжении работы в рамках последующих этапов.
— Как будет выглядеть "Гонец 2.0"? Какими функциями будут обладать спутники и на какие рынки будет нацелена сама система?
— По оценкам экспертов, в активно развивающемся сегменте интернета вещей к 2025 году в мире потребность в использовании спутникового канала будет составлять десятки миллионов устройств. Сегмент интернета вещей условно можно разделить на пользовательский и промышленный. Пользовательский – там, где находятся люди и, как правило, есть покрытие наземными сетями связи, а промышленный – там, где находятся инфраструктурные объекты, нет наземных каналов связи и экономически их создание невыгодно. Новая система "Гонец" будет востребована в таких отраслях, как энергетическая, нефтегазовая, транспортная, включая судоходство, сельское хозяйство, экология, добывающая промышленность и другое. А такие достижения, как обработка большого количества данных, "облачные" технологии, использование датчиков не только для получения информации, но и с функцией контролера, дадут возможность не только мониторить состояние объектов, но и создавать автоматизированные подсистемы в различных отраслях социально-экономической сферы. Также перспективный "Гонец" рассматривается нами в сфере использования его в сегменте беспилотных систем.
— Будете ли вы выходить на правительство Российской Федерации с предложением обязательного использования российской системы спутниковой связи для обеспечения передачи данных от мониторинговых систем при перевозке грузов по территории России?
— Считаем, что использование отечественных спутниковых систем связи должно быть приоритетным направлением с точки зрения обеспечения национальных интересов. Не исключаем, что это может потребовать корректировку нормативно-правовой базы.
— Что-то еще новое будет в "Гонце"?
— В новом поколении системы "Гонец" планируется также реализовать функцию спутниковой телефонии на территории России, а учитывая, что сегодня на российском рынке спутниковой телефонии в основном представлены зарубежные компании, такие как Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya, решение данной задачи считаем очень важным и своевременным.
— Орбитальная группировка будет насчитывать, как и сейчас, 12 аппаратов?
— Нет, группировка будет состоять из 28 космических аппаратов, разнесенных в четырех плоскостях, по семь аппаратов в каждой. Это будут полярные орбиты высотой 1500 километров. Запуски планируется осуществлять с помощью носителя "Союз-2" по семь аппаратов за пуск. Космические аппараты будут использовать новые принципы организации спутниковых каналов связи и работать в других диапазонах частот.
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— Когда начнутся летные испытания нового поколения спутников?
— Планируется в 2024 году.
— Кто выступит производителем?
— Это будут отечественные предприятия, имеющие большой опыт в создании аналогичных систем, с максимальным использованием отечественной элементной базы.
— Учитывая, что OneWeb и Starlink от Илона Маска к 2025 году сформируют крупные орбитальные группировки, не боитесь конкуренции?
— Эти системы ориентированы на предоставление высокоскоростного доступа в интернет операторами пользователям, а "Гонец" нового поколения – это узкополосная система для работы в сегменте межмашинного взаимодействия и предоставления телефонной связи. У этих систем разные сегменты применения, класс абонентского оборудования и используемые радиочастоты. К тому же мы в первую очередь ориентируемся на отечественный рынок, и для России система "Гонец" очень актуальна.
— Сколько сейчас аппаратов системы "Гонец" текущего поколения ожидает запуска?
— На хранении находится девять космических аппаратов "Гонец", три из них в конце 2019 года планируется запустить с помощью ракеты-носителя "Рокот", оставшиеся шесть будут выводиться адаптированными ракетами "Союз" в следующем году.
— Расскажите о второй группировке, которой вы управляете, спутниках-ретрансляторах "Луч".
— Сейчас группировка насчитывает три космических аппарата. Они запущены в 2011, 2012 и 2014 годах. Срок активного существования каждого – 10 лет. Восполнение орбитальной группировки и модернизация системы будут проводиться в два этапа. На первом этапе на базе спутника "Луч-5В" будут изготовлены два аппарата "Луч-5ВМ" со сроками запуска в 2024 и 2025 годах. На втором этапе планируется разработка нового поколения аппаратов на более мощной и современной спутниковой платформе, с новыми функциональными возможностями и техническими характеристиками, не уступающими, а по некоторым показателям превосходящие аналогичные зарубежные космические системы ретрансляции.
— Система "Луч" должна снять зависимость России от США в круглосуточной связи с российским сегментом Международной космической станции, обеспечить космонавтов широкополосным доступом.
— Это действительно так. На сегодняшний день обслуживание российского сегмента МКС с предоставлением широкополосного канала в Ku диапазоне частот осуществляется с использованием на платной основе американской системы TDRSS. Что касается организации аналогичного канала через космические аппараты системы "Луч", то все необходимое оборудование на МКС доставлено, смонтировано, проведены автономные испытания. Сейчас в соответствии с программой идет отработка функционирования ретрансляционного канала. Надеемся, в следующем году начнется штатное применение канала.
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— Насколько широкий канал получат космонавты, хватит его, чтобы, допустим, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах?
— Канал будет обеспечивать скорость 105 мегабит в секунду. Это хорошая скорость, и в первую очередь канал будет использоваться для передачи служебной, целевой и научной информации. Будут ли смотреть космонавты фильмы и какие, об этом лучше спросить в Центре управления полетом.
— В каком состоянии находится совместное предприятие с компанией OneWeb? Может ли оно функционировать, учитывая, что частоты для работы OneWeb так и не выделены?
— На сегодняшний день ООО "УанВеб" существует и доля компании АО "Спутниковая система "Гонец" в совместном предприятии доведена до 51 процента. Учитывая, что наша организация входит в госкорпорацию "Роскосмос", в части функционирования совместного предприятия мы будем выполнять поставленные задачи и строго руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, которым определен возможный порядок развертывания национальных сегментов иностранных спутниковых систем связи на территории нашей страны.
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Олег ХимочкоИнтервью - Авторы
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