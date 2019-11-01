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РИА Новости

Россия начнет развертывать новую спутниковую группировку связи в 2024 году

09:54 01.11.2019 (обновлено: 10:03 01.11.2019)
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© Фото : предоставлено компанией «Спутниковая система «Гонец»Первый заместитель генерального директора компании "Спутниковая система "Гонец" Олег Химочко
Первый заместитель генерального директора компании Спутниковая система Гонец Олег Химочко
© Фото : предоставлено компанией «Спутниковая система «Гонец»
Первый заместитель генерального директора компании "Спутниковая система "Гонец" Олег Химочко. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Развертывание отечественной спутниковой группировки "Гонец" нового поколения начнется через пять лет, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора компании "Гонец" (единый оператор "Роскосмоса" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал, что новая спутниковая система с условным названием "Гонец-2" будет ориентирована на предоставление услуг интернета вещей.
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"Планируется в 2024 году", - сказал Химочко, отвечая на вопрос о сроках начала летных испытаний системы.
По словам Химочко, группировка будет состоять из 28 космических аппаратов, разнесенных в четырех плоскостях, по семь аппаратов в каждой. Они будут располагаться на орбите высотой 1,5 тысяч километров.
Запуски планируется осуществлять с помощью "Союзов-2" по семь аппаратов за пуск. Космические аппараты будут использовать новые принципы организации спутниковых каналов связи и работать в других диапазонах частот по сравнению с текущим поколением аппаратов "Гонец". В настоящее время на орбите находится группировка из 12 спутников "Гонец".
По словам Химочко, развертываемые сейчас спутниковые группировки OneWeb и Starlink конкурировать с "Гонцом-2" не будут.
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"Эти системы ориентированы на предоставление высокоскоростного доступа в интернет операторами пользователям, а "Гонец" нового поколения – это узкополосная система для работы в сегменте межмашинного взаимодействия и предоставления телефонной связи. У этих систем разные сегменты применения, класс абонентского оборудования и используемые радиочастоты. К тому же мы в первую очередь ориентируемся на отечественный рынок, и для России система "Гонец" очень актуальна", - сказал Химочко.
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Олег ХимочкоКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРоссия
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