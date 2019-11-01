Россия начнет развертывать новую спутниковую группировку связи в 2024 году

"Эти системы ориентированы на предоставление высокоскоростного доступа в интернет операторами пользователям, а "Гонец" нового поколения – это узкополосная система для работы в сегменте межмашинного взаимодействия и предоставления телефонной связи. У этих систем разные сегменты применения, класс абонентского оборудования и используемые радиочастоты. К тому же мы в первую очередь ориентируемся на отечественный рынок, и для России система "Гонец" очень актуальна", - сказал Химочко.