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РИА Новости

Пожар в здании автосервиса в Петербурге локализовали

09:28 01.11.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пожар в здании автосервиса в Петербурге локализован, сообщает городское ГУМЧС.
Сообщение о пожаре на улице Салова, 44 во Фрунзенском районе поступило в 8.04 мск. Пожар произошел в здании "Автотехцентра", площадь пожара составила 400 квадратных метров.
"В 8.58 пожар на Салова, 44 локализован", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС 11 единиц техники и 44 человека.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, пострадавших нет, по уточненной информации, общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров.
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