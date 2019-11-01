Пожар в здании автосервиса в Петербурге локализовали

С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пожар в здании автосервиса в Пожар в здании автосервиса в Петербурге локализован, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о пожаре на улице Салова, 44 во Фрунзенском районе поступило в 8.04 мск. Пожар произошел в здании "Автотехцентра", площадь пожара составила 400 квадратных метров.

"В 8.58 пожар на Салова, 44 локализован", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 11 единиц техники и 44 человека.