На Байконур отправили ракету "Протон-М" для запуска метеоспутника

Ракеты-носители "Протон-М" в цехе центра им. М. В. Хруничева. Архивное фото

Ракеты-носители "Протон-М" в цехе центра им. М. В. Хруничева

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М", которой в конце декабря предстоит вывести на орбиту третий метеорологический спутник "Электро-Л", отправлена из Москвы на Ракета-носитель "Протон-М", которой в конце декабря предстоит вывести на орбиту третий метеорологический спутник "Электро-Л", отправлена из Москвы на космодром Байконур , сообщил Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса" ).

"В ночь на 1 ноября состоялась отправка железнодорожного состава с блоками ракеты-носителя "Протон-М" , разгонным блоком и головным обтекателем на космодром Байконур", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

Отмечается, что этим же составом на космодром отправлен полноразмерный заправочный макет разгонного блока "Бриз-М". С помощью него на Байконуре проведут комплексные испытания заправочной позиции "Бриза-М".

Ранее в материалах компании "Ингосстрах", имеющихся в распоряжении РИА Новости, сообщалось, что старт ракеты "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и третьим спутником "Электро-Л" намечается на 24 декабря.

Первый спутник "Электро-Л" был запущен с Байконура в 2011 году. В 2016 году он вышел из строя и был исключен из состава орбитальной группировки. В 2015 году был запущен второй "Электро-Л". Запуски четвертого и пятого спутников "Электро-Л" планируются в 2021 и 2022 годах.