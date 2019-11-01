На Байконур отправили ракету "Протон-М" для запуска метеоспутника

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М", которой в конце декабря предстоит вывести на орбиту третий метеорологический спутник "Электро-Л", отправлена из Москвы на космодром Байконур, сообщил Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса").
"В ночь на 1 ноября состоялась отправка железнодорожного состава с блоками ракеты-носителя "Протон-М", разгонным блоком и головным обтекателем на космодром Байконур", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
Отмечается, что этим же составом на космодром отправлен полноразмерный заправочный макет разгонного блока "Бриз-М". С помощью него на Байконуре проведут комплексные испытания заправочной позиции "Бриза-М".
Ранее в материалах компании "Ингосстрах", имеющихся в распоряжении РИА Новости, сообщалось, что старт ракеты "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и третьим спутником "Электро-Л" намечается на 24 декабря.
Первый спутник "Электро-Л" был запущен с Байконура в 2011 году. В 2016 году он вышел из строя и был исключен из состава орбитальной группировки. В 2015 году был запущен второй "Электро-Л". Запуски четвертого и пятого спутников "Электро-Л" планируются в 2021 и 2022 годах.
Основная область применения космических аппаратов системы "Электро" - обеспечение Росгидромета, служб министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий полета авиации, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.